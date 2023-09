Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, exhortaron a la oposición a unirse al llamado del presidente Luis Abinader y tratar el tema fronterizo sin bandería política.



De los Santos sostuvo que el conflicto suscitado en la frontera es un problema de nación en el cual todos los líderes políticos y sociales del país deben unirse para buscar una solución.



En tanto que Pacheco dijo que el tema es delicado, pero todos los dominicanos deben afrontarlo sin banderías políticas.



Los presidentes congresuales hablaron al término del acto solemne donde fueron expuestos los restos del exdiputado Levis Suriel, en el Salón de la Asamblea Nacional del órgano, donde hicieron guardia de honor junto al expresidente de la entidad legislativa Radhamés Camacho y el vocero de los diputados de la Fuerza del pueblo, Tobías Crespo.



Al enfatizar sobre la propuesta del mandatario Abinader, Alfredo Pacheco reiteró que los sectores de la República Dominicana, sean cuales fueren, “deben tener una política común, para un problema común”.



Señaló que cada una de las fuerzas políticas debe acoger el llamado con beneplácito, porque es un problema al que deben darle el frente como dominicanos.



Mientras, el titular del Senado afirmó que el jefe de Estado maneja con responsabilidad el tema del canal construido sobre el río Masacre en Haití, en defensa de los intereses de la nación.



“Nosotros saludamos el llamado que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, a la oposición, para enfrentar juntos esta problemática que no es solo del Gobierno ni del PRM, sino que nos atañe a todos los dominicanos”, afirmó.Asimismo, dijo confiar en que se conformará una fuerza nacional que accionará en conjunto frente a las pretensiones de empresarios haitianos de desviar las aguas del río Dajabón o Masacre.



El legislador manifestó que el gobierno haitiano ha perdido el control del vecino país, por lo que entiende, “es hora que la comunidad internacional intervenga lo más pronto posible, para que pueda salir del caos en que vive”.



Legisladores de la oposición condicionan el llamado



Las reacciones de los presidentes congresuales, es en marco de que legisladores de la oposición condicionaron su participación para tratar el tema fronterizo “a que el presidente Luis Abinader deje de hacer política” con el problema.



Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo que dieron su opinión, expresaron que están dispuestos a asumir dicho llamado siempre y cuando la petición se haga de manera institucional.



Al respecto se pronunció la diputada peledeísta Ana María Peña, quien ponderó que el tema es muy delicado, por lo que el presidente de la República “tiene que ser prudente desde la tribuna que hace el llamado” y no estar “en un acto político” haciendo la convocatoria.



De forma similar se expresó el portavoz de FP en la Cámara Baja, Tobías Crespo, quien señaló que el presidente no puede llamar a la oposición a unirse por un lado, cuando por otro la ataca.



“Cuando tú haces una propuesta de unidad al país, no puedes tener una propaganda mediática ( …) en todos los medios de comunicación, atacando la figura de la oposición y tratando de llevar a una realidad donde no es”, sostuvo el congresista.

El Congreso rindió honores al exdiputado

El Congreso rindió honores a los restos del exdiputado Levis Suriel, quien falleció en Puerto Rico, el domingo 17 de septiembre, a los 75 años. Los restos fueron recibidos en la explanada del órgano parlamentario por una comisión de legisladores liderada por Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, presidentes de la Cámara Baja y Alta, respectivamente. El cuerpo fue trasladado al Salón de la Asamblea Nacional, allí Pacheco pronunció un discurso.