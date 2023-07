Las elecciones de febrero de 2024 tendrán que dar dos veredictos que ante la falta de datos irrefutables están en el debate político: el primero es si el PRM gana o no en primera vuelta y el segundo, quién es el dueño del segundo lugar del electorado, el PLD o la FP.



Los estrategas de los principales partidos han señalado que las elecciones de febrero definirán la ruta hacia mayo. Es un juego de estrategias en el que cada uno quiere llegar con el mejor resultado a las elecciones presidenciales y congresuales, porque está en juego la esencia del poder político del país.

De cara a febrero, los tres principales proyectos políticos, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), y los opositores Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la liberación Dominicana (PLD), tienen el enorme reto de superar su posicionamiento en cuanto a votación y el número de plazas con la que cuentan ahora, para poder enfrentar con éxito el relato de los adversarios, en el complicado juego político de tres fuerzas con incidencia.



Actualmente, el PRM tiene un amplio dominio municipal con 104 alcaldías, cantidad a la que ha llegado gracias a la estrategia de conquista de alcaldes opositores.



El PLD cuenta con 39 alcaldías; PRD tres y la FP tres. Los partidos minoritarios que cuentan con alcaldes son Frente Amplio, Partido Popular Cristiano y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cada uno con uno. De los distritos municipales, el PRM también domina con amplia mayoría, 126; le sigue el PLD, 85; el PRD con nueve, la FP ocho y el PRSC, con tres.



El Frente amplio tiene uno y el Partido Reformista Liberal, uno, igual que el Partido de Acción Liberal, (PAL).



Para mantener el relato de que vencerán en mayo tomando como termómetro a febrero, el reto del PRM debe ser mantener la cantidad de territorios conquistados, mientras que el desafío del PLD es conservar las plazas que ahora le otorgan la calidad de segunda fuerza política y la FP tiene que superar con creces su escasa representación municipal.



Adicionalmente, el PRM tiene otro reto, tendrá que superar en votos a toda la oposición representada por la FP, el PLD y el PRD, pues su votación municipal servirá como indicador de si gana o no en la primera vuelta el 19 de mayo, el mayor desafío para la reelección del presidente Luis Abinader.



El PRM ha desarrollado una estrategia de conquista de alcaldes de la oposición para sumarlos a sus filas. En ese proceso, ha sido denunciado por las organizaciones adversarias de la supuesta “compra” de funcionarios municipales.



La estrategia no deja de ser riesgosa para el partido oficial, pues habría que ver qué tanto apoyo popular arrastra la conquista de figuras y cuadros de otros partidos políticos.



Otro riesgo del PRM es que podría generar disgusto en las filas de la organización al ceder espacios políticos a figuras recién llegadas de otras organizaciones.



Habría que observar si la dirigencia disgustada del partido oficial se integra a los trabajos de carpintería electoral para febrero de 2024 o, por el contrario, se queda de brazos cruzados, en señal de protesta.

Para los fines del impacto que tendrá febrero en mayo, especialmente en la competencia por la Presidencia, es que Abinader tendrá el último discurso de rendición de cuentas de su actual gestión el 27 de febrero, a menos de dos semanas del resultado de las elecciones municipales, un hecho que impactará en la alocución del gobernante.



La sentencia del segundo lugar, lo dirá febrero



Aunque el partido FP exhibe un gran crecimiento desde que pasaron las elecciones de 2020 y el PLD ha sufrido un gran deterioro, en la opinión pública se mantiene la duda de cuál de los dos partidos ocupa la segunda posición. El partido verde tiene el enorme reto de mostrar su musculatura electoral en febrero. Pero el reto de las votaciones municipales va más allá de simplemente mostrar que ha crecido. Es la oportunidad que tiene la organización que lidera Leonel Fernández de probar que es la segunda fuerza política, y además, que estaría en condiciones de ganar las elecciones presidenciales, tres meses más tarde. La FP ha informado que para septiembre de este año tendrá 2 millones de afiliados en sus filas. Para el PLD, que en las pasadas elecciones quedó como la segunda fuerza política, de cara a febrero sería una gran ganancia mostrar que sigue en ese lugar, incluso si no queda muy lejos del segundo, sería una victoria ante el deterioro que ha sufrido tras su salida del poder. De hecho, en algún momento, el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, ha dicho que febrero debe servir como una medición de posicionamiento entre el PLD y la FP, a fin de lograr un apoyo para mayo a favor del que quede en segundo lugar.