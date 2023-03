Email it

Los tres principales partidos políticos reaccionaron. El PLD se activó para defender a sus dirigentes, la FP pidió respeto al debido proceso y el PRM llamó a la militancia a abstenerse de opinar.



Hay varios ingredientes que dan un intenso olor político a la operación Calamar. El último caso anticorrupción, llevó al banquillo a tres de los ministros más influyentes del gobierno de Danilo Medina, mirilla las menciones al expresidente en los expedientes de corrupción y cruzó una línea que hasta ahora no había atravesado, llegó hasta el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



La operación anticorrupción que más dirigentes políticos de peso abarca, incluido el pasado candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, fue puesta en marcha cuando faltan apenas menos de 11 meses para las votaciones municipales de febrero de 2024 y catorce para las presidenciales y congresuales de mayo del próximo año.



El hecho implica, que el conocimiento de las medidas de coerción y la revisión de las mismas se desarrollarán simultáneamente con el arranque campaña electoral.



El caso Calamar ocurrió luego de 16 meses de inacción del Ministerio Público en expedientes de corrupción. El último presentado fue el 18 de noviembre, Coral 5G, que incluyó el segundo al mando de la seguridad del expresidente Medina, general Julio de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).



También en ese lapso han ocurrido choques internos en el Ministerio Público, entre la procuradora general, Miriam Germán, que en posiciones públicas contradijo actitudes de instancias como la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por críticas a los miembros del Poder Judicial.



La ausencia del tema de la corrupción y la impunidad en el extenso discurso de rendición de cuentas, dos horas y 38 minutos, del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, generó extrañeza.



Razones para el asombro hay porque hasta ese momento había sido el discurso bandera de su gestión, el Ministerio Público independiente para enfrentar la impunidad en los casos de corrupción. En busca de ese propósito hasta se impulsó, en algún momento, una reforma de la Constitución de la República.



Al cóctel de ingredientes políticos del caso Calamar se suma la acusación por financiamiento ilícito de campaña que afirma la Pepca según consta en la solicitud de la orden de allanamiento contra los acusados. Tan cerca como en el segundo párrafo de ese documento, se citan las primarias internas del PLD en 2019, como el inicio de la búsqueda de fondos públicos para financiar la precandidatura de Castillo que contó con el soporte del entonces presidente, Medina.



Esas elecciones dieron origen a la división del PLD y en su momento, quien fue presidente del PLD, expresidente de la República y precandidato en esa contienda, Leonel Fernánez, denunció el uso del poder del Estado en su contra.



Desde el propio litoral del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) han condimentado con política el expediente que tiene 20 acusados y además de Castillo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero y administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.



El expresidente Hipólito Mejía, segunda figura de importancia en el partido oficial, ha sido crítico del Ministerio Público independiente, y en este caso volvió a recalcar que no cree en esa apuesta y que no apoya la retaliación. Sin embargo, Mejía dijo que quienes cometen actos dolosos deben pagar.



Lo que ha puesto la tapa al pomo es la reacción del PLD, que pasó de una actitud pasiva frente a tres casos anteriores, Antipulpo, Coral y Coral 5G, a una actitud activa y de respuesta. La cúpula se declaró en sesión permanente y llamó a la militancia a protestar de manera civilizada. Los peledeístas en las calles se ha sentido desde la noche del domingo.



El lunes se hicieron sentir en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en la noche, rodaron las imágenes con encendidos de velas en distintas partes del país, como protesta contra las acciones del Ministerio Público. El próximo domingo el PLD convocó al Comité Central para conocer el método de selección de los candidatos, pero anunció que tomará otras decisiones vinculadas a las acciones ante los sometimientos.