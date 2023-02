Para Leonel Fernández, los escenarios están más claros. O será presidente y líder, o sólo lo segundo. Si gana en 2024, Fernández no sólo consolida su liderazgo en su partido y en el país, sino que puede ser candidato presidencial en 2028. Tendría 78 años, pero si goza de buena salud, nadie le disputaría la nominación dentro de su partido. En caso de perder las elecciones, su futuro político inmediato estaría vinculado a qué tan bien o mal le haya ido a Fuerza del Pueblo y a su candidatura en los comicios. Si fue el principal competidor del que haya ganado, se convertiría en el líder de la oposición. En todo caso, tendría que dirigir sus esfuerzos a fortalecer su partido, donde, contrario al PRM y al PLD, no se visualizan claramente las figuras del relevo. Y en un escenario en el que pierda en el 24 , ya sería algo cuesta arriba que Fernández lo vuelva a intentar en el 28. Tendría el reto de no solo permitir, sino promover y auspiciar que fluyan los liderazgos y demostrar que Fuerza del Pueblo no es solo Leonel y que después, como muchos piensan, “viene Omar”. A menos que esa sea la realidad.



Abel



Abel Martínez tiene una ventaja, pase lo que pase en el 24, y es que no tiene el impedimento legal que tendría Abinader, ni el cuestionamiento con el que cargaría Fernández por las tantas veces que ha aspirado. Con Leonel fuera y Danilo Medina inhabilitado constitucionalmente, en el PLD hay oportunidades de desarrollar liderazgos y Abel es de los que están llamados a aprovechar ese nuevo escenario, gane o pierda en el 24. Si el hoy alcalde de Santiago ganara esos comicios, sería casi seguro el candidato en el 28, y si pierde, pero hace un papel decente, se convierte en la primera opción en el proceso siguiente dentro del partido morado. Es una condición que tuvo en su momento Gonzalo Castillo y no quiso aprovecharla, pero se entiende que Abel tiene más garras y mayor vocación política.