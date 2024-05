Félix Bautista (actual senador), Nidio Encarnación (actual diputado) y Obispo Montero batallan para alcanzar la curul del “Granero del Sur”

La lucha por alcanzar el puesto del Senado por la provincia San Juan para el período 2024-2028 es intensa, y la pelea por esta curul la llevan tres candidatos que buscan conquistar al electorado con sus discursos, pero también con el arrastre profesional y de servicio que cada uno exhibe.



Por el voto de los 192 mil 039 electores que se encuentran hábiles para sufragar en San Juan están: el actual senador y político de larga data, Félix Ramón Bautista Rosario, del partido Fuerza del Pueblo (FP) y seis organizaciones aliadas; el actual diputado y también político dilatado, Nidio Encarnación Santiago, inscrito por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y 21 partidos aliados, incluido el oficialista Revolucionario Moderno (PRM) para el cual milita y, por último, el empresario y político Obispo Montero Batista, del partido Generación de Servidores (GENS).



La campaña electoral en esta demarcación, se ha visto matizada, al margen de la presentación de las propuestas, por “tiraderas” sutiles entre Bautista, de la FP y Encarnación, de la PRM. En actos públicos y a través de las redes sociales, infieren cosas de uno y otro.



Félix Bautista, de la FP



Félix Bautista, como mejor es conocido, es un ingeniero y político de 60 años que ha sido electo senador por la provincia San Juan para los períodos 2010-2016, 2016-2020 y 2020-2024. Además de ser conocido por su labor en la política y puestos en el tren gubernamental, desde que es congresista se destaca por ser uno de los que más proyectos de ley de importancia introduce en las legislaturas.



Por ejemplo, la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo que presidió, fue la responsable de estudiar e impulsar la aprobación de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Pero también es autor de la Ley 5-13 sobre discapacidad en la República Dominicana; Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales; la Ley 208-14 que crea el Instituto Geográfico Nacional “José Joaquín Hungría Morell; Ley la 136-15 que regula la Iniciativa Legislativa Popular; la Ley 142-15 que instituye el Consejo Económico y Social; y Ley 589-16 que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de República Dominicana, entre otros. Actualmente preside la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado de la República.



Partiendo de esa trayectoria como senador, Félix Bautista aspira a repetir en el cargo al definirse como el legislador que apoya y representa a su comunidad.



Aunque en la actual contienda no se muestran muchas propuestas, Bautista afirma que continuará con el compromiso de ayudar como senador de la provincia a todos los sanjuaneros en cualquier problema o situación que les afecte.



En una actividad política reciente en San Juan dijo que una de las luchas que emprenderá, en caso de ser escogido nuevamente en el puesto, es la construcción de la carretera San Juan-Santiago. “Yo nunca he sido copia. Siempre he sido un candidato original, original de este pueblo, original porque me preocupo por los problema de la gente, original porque estoy atento a todo lo que pasa, original porque pienso todos los días en un mejor futuro y un mejor porvenir para la provincia de San Juan”, expresa el candidato haciendo alusión a su mayor contrincante, Nidio Encarnación, de quien dice “copia” sus acciones en favor de los habitantes del “Granero del Sur”.



Como servidor público, Félix Bautista fue subdirector de la hoy eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), desde 1996 hasta el año 2000. En agosto del 2004 fue designado director general de la Oisoe, con rango de secretario de Estado. Permaneció allí hasta que fue senador en agosto del 2010.



Nidio Encarnación, PRM, PRSD y aliados



Nidio Encarnación, del PRM, aunque inscrito por el PRSD, es un ingeniero de 48 años y diputado desde 2006. En la Cámara Baja presidió la comisión permanente de Obras.



Con la promesa de impulsar “las grandes transformaciones” que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros, Encarnación se muestra como la mejor opción como senador para a provincia.



Se considera el candidato de la “honestidad” y la “seriedad”, valores que, según asegura, es lo que hace falta en un representante de la comunidad sanjuanera en la curul del Senado de la República.



Tras resaltar las obras que impulsa el actual Gobierno en el sur, especialmente en San Juan, Nidio Encarnación prometió gestionar más inversiones para la provincia con los proyectos de desarrollo que impulsa la actual gestión.



Entre otras cosas, dice estar comprometido con trabajar incansablemente por el progreso y el bienestar de la provincia.



Sobre San Juan



La provincia de San Juan está dividida en seis municipios y 18 distritos municipales. Comprende una superficie total de 3, 569,39 kilómetros cuadrados, siendo la provincia más grande de la República Dominicana. Según el censo de 2010, contaba con una población de 232 mil 333 personas, de las cuales 122 mil 550 eran hombres y 109 mil 783 mujeres.



Esta provincia es atravesada por numerosos afluentes importantes, entre los que se destacan el río San Juan, el río Yaque del Sur, el río Sabaneta, el Macasías y el Mijo. Cuenta con tres presas hidroeléctricas: la de Sabaneta, la de Sabana Yegua y Palomino, esta última inaugurada en el 2013. Dentro del territorio provincial existen tres parques o zonas protegidas, incluyendo el parque Juan Ulises García Bonelly, y los parques nacionales José Armando Bermúdez y José del Carmen Ramírez.

Obispo Montero de partido GENS

El tercer candidato a senador por San Juan es Obispo Montero Batista, de 37 años. Es un político y empresario. En el 2016, desempeñó la labor de legislador municipal en el Ayuntamiento de Los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal y en el 2017, da formalidad a su empresa OM Business Logistic, que brina servicio de transporte y logística. En el 2022, fue designado secretario general en el Partido Generación de Servidores (GENS), para el cual milita.



Se define como promotor del derecho a la vida, la familia original, la agricultura sostenible y de la eliminación de la tasa del 27 % de Impuesto sobre la Renta.



Afirma es la persona que puede devolver “la honradez, la integridad y la responsabilidad al gobierno”. En caso de ser escogido como senador en San Juan promete erradicar el desempleo que existe actualmente en la provincia.



De igual forma, plantea fomentar la instalación de empresas para ensamblaje de vehículos y la instalación de call center. Dice sometería un proyecto de modificación a la Ley 87-01.