Desde antes de convertirse en presidente de la República, Luis Abinader tuvo el liderazgo de mayor incidencia en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero luego de alcanzar la jefatura del Estado, su crecimiento y fortaleza interna han ido en aumento en cada proceso que lo pone a prueba.



En los hechos, Abinader se ha fortalecido porque el expresidente Hipólito Mejía, de 81 años, encarna el otro liderazgo de mayor incidencia en el partido oficial, pero va en declive por varias razones.



Abinader, que no asistió a la asamblea de cierre de la renovación del PRM, dio una lección a los disidentes. Todos fueron excluidos de los organismos y los que asumieron la línea del gobernante, como los senadores que desistieron de sus aspiraciones para apoyar la continuidad de Eduardo Estrella en la presidencia del Senado, fueron premiados con un asiento en el máximo organismo.



Los senadores Ricardo de los Santos, Alexis Victoria y Santiago Zorrilla, forman parte de la Dirección Ejecutiva.



El PRM tiene el sello de Abinader desde su origen mismo. La Alianza Social Dominicana (ASD), una organización de los Abinader, bajo el liderazgo del hoy presidente de la República, sirvió como estructura legal a lo que es el PRM, que surgió cuando se dividió el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2014.



El himno del PRM fue compuesto por el presidente Abinader y su esposa, Raquel Arbaje, según ellos mismos han revelado en varias ocasiones. Además, en sus inicios, corrió por su cuenta gran parte del financiamiento de la nueva organización y también el soporte económico de su proyecto presidencial.



Mejía, ha jugado sus cartas sin caer en contradicción con el jefe del Estado, salvo algunos temas que ha criticado públicamente, como la estrategia de independencia del Ministerio Público, uno de los puntos fuertes de la gestión del PRM.



Abinader siempre ha tenido habilidad para lidiar internamente con la agenda política de Mejía, pero desde que el PRM llegó al poder, el exmandatario ha dado un giro en su discurso y accionar.



Mejía se ha declarado como el principal propulso de la reelección del gobernante y apoyó la modificación de los estatutos para eliminar la prohibición a la repostulación en el PRM.



El recién concluido proceso de renovación de las autoridades, la elección de los nuevos miembros de la Dirección Ejecutiva y la ratificación de Eduardo Estrella como presidente del Senado, son muestras de que el liderazgo de Abinader domina sin competencia en el PRM.



Las voces disidentes y quienes pretenden promover sus propias agendas fuera de la línea partidaria, quedan truncas y políticamente degradas en las estructuras partidarias. Los casos de Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara, Rafael (Fafa) Taveras y Ginnette Borunigal, son muestras de que quien se rebela ante la línea del gobernante, le va mal a nivel partidario.



La inclusión en la Dirección Ejecutiva de Roberto (Robertico) Ángel Salcedo y Vítor (Ito) Bisonó, ambos sin militancia en el PRM, también son muestras del peso del liderazgo de Abinader en la organización. Ambos políticos llegaron a esa organización en respaldo al proyecto presidencial de Abinader en el 2020.



Los excluidos



Los excluidos de la Dirección Ejecutiva, Tony Raful, Rafael (Fafa) Taveras y Amaury Justo Duarte, fueron a un organismo especial asesor de la cúpula.



En el caso de Alburquerque no fue nombrado en ningún organismo y ha sido crítico de la decisión del PRM. Consultado sobre la decisión, Raful dijo que la acepta y la respeta y que asumirá las nuevas funciones.



Guido Gómez Mazara no ha logrado ningún ascenso en la organización y advierte que el presidente Abinader quiere un partido de obedientes.



“Yo pienso que en la fascinación por las formas y la ausencia de fondo, creo que se está banalizando la opción dirigencial en el PRM; ellos creen que todo es marketing, y los políticos del siglo XXI tienen que tener formas, no fondo”, puntualizó el gobernante.



Aseguró que en el PRM la democracia interna es una ficción y que están haciendo lo mismo que le criticaron a Miguel Vargas en el PRD.

¿Podría surgir otro líderazgo en el PRM?

Habría que ver sin con el paso del tiempo y el desgaste de Hipólito Mejía, surge un nuevo liderazgo en el PRM. Hasta ahora a los disidentes en el PRM no les ha ido bien, pero habría que ver el comportamiento de las bases de la organización ante el manejo del liderazgo de Abinader. El dirigente de la organización que tiene un discurso disidente es Guido Gómez Mazara y aspira a la candidatura presidencial.



Anteriormente aspiró a la Presidencia de la organización y fue detenido al aprobarse una modificación estatutaria que aprobó una asamblea de delegados para la elección de las nuevas autoridades. El político, ha dicho que el PRM tiene un problema de enfoque político y ha criticado las últimas decisiones. “Yo pienso que en la fascinación por las formas y la ausencia de fondo, creo que se está banalizando la opción dirigencial en el PRM; ellos creen que todo es marketing, y los políticos del siglo XXI tienen que tener formas, no fondo”, puntualizó. Habría que ver cuál mecanismo de elección de la candidatura presidencial define el PRM, pero es poco probable que incida en la unidad que exhiba la organización.