La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, advirtió este martes la existencia de una práctica muy delicada y peligrosa de aspirantes que andan como “guaraguaos” buscando pollos y casando dirigentes que apoyan otros proyectos presidenciales en esa organización política.

En este sentido, la también exministra de Trabajo manifestó que su diferencia con los demás aspirantes a la nominación presidencial del PLD, es que no publica los compañeros de su partido que le apoyan y solo trata de sumar las personas que están indecisas o no tienen previsto votar por ninguna de las candidaturas.

“Quiero advertirles a los compañeros que eso es muy delicado y muy peligroso, porque quien haga eso solo aspira a ser candidato o candidata, y no a ser presidente. Si tú minimizas a otro competidor contigo que te puede apoyar en un momento dado, o que puede aceptar tu propuesta, no puede ser bajo la premisa de que ha actuado de manera poco honesta”, alertó.

Hernández ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, en donde, además, planteó que la corrupción política existe, y quienes la practican en campaña, serán corruptos en la administración de la cosa pública. “Porque no se es corrupto en un área y en otra no. O eres o no eres”, adujo.

Retó a cualquiera de sus compañeros de partido que demuestre si en algún momento ha tratado convencerlo de que abandone a otro aspirante para que pase a respaldar su proyecto político. “Porque soy practicante de lo que creo, y si eso tiene un precio, no me importa pagarlo por lo que creo”, enfatizó.

Maritza Hernández evita minimizar dirigentes

Hernández dijo que evita minimizar y arrebatarles dirigentes a otros aspirantes a la nominación presidencial del PLD, porque no solo aspira a ser la candidata presidencial de su organización política, sino también la presidenta de República Dominicana.

Asimismo, señaló que la praxis política le ha enseñado que una cosa es ser candidata y otra ser presidente. “Para ser presidente tú tienes que producir en tu entorno confianza y credibilidad. Y la credibilidad no se construye, se practica”, manifestó, tras precisar que con los partidos políticos únicamente no se ganan elecciones.

Al referirse al tema de la falta de estructura política que pudiera colocarle en desventaja frente a otros aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, Maritza Hernández expresó que la mejor estructura son las personas que a nivel nacional buscan votos para su candidatura.