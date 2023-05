Email it

Miguel Vargas Maldonado fue reelecto ayer como presidente del partido Revolucionario Dominicano (PRD) al vencer a Junior Santos, actual secretario general de la organización, quien reconoció el triunfo de la plancha número uno encabezada por el excandidato presidencial.



Janet Camilo, quien preside la Comisión Nacional de Elecciones de la XXXVIII Convención Nacional Ordinaria José Francisco Peña Gómez, informó que fueron convocados mil 584 delegados con una asistencia de mil 242 delegados certificados por la Junta Central Electoral (JCE), entidad que llevó el registro de concurrencia del evento. Agregó que contaron mil 239 votos válidos y 3 votos nulos.

La plancha número uno encabezada por Miguel Vargas Maldonado obtuvo 938 votos para un 75.71%, mientras que la plancha número dos encabezada por el exalcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, obtuvo 301 votos para un 24.29%.



De su lado, Santos reconoció el triunfo de Vargas Maldonado. “ Y contra todos los pronósticos que se quisieron decir y hacer, he aquí a hombres y mujeres perredeistas que hemos decidido trabajar para que este partido hoy pueda exhibir una imagen muy diferente a la que se ha querido construir, un partido ordenado, que fue capaz de hacer una convención sin traumas” dijo Santos.



Previamente, Vargas Maldonado y Santos, aplaudieron el proceso de votación para escoger sus nuevas autoridades para el período 2023-2027.



Vargas Maldonado, dijo que la actividad es una demostración del ejercicio democrático, transparente y pacífico del partido. “Agradecemos la participación de la Junta Central Electoral, que nos ha acompañado en todo el proceso, también a la comisión organizadora, que ha hecho un trabajo excelente, a los amigos y amigas del partido, compañeros y compañeras, quienes se han ocupado de este gran evento que celebramos hoy”, declaró.



Niega compra de delegados



Al hablar con periodistas luego de votar, Vargas Maldonado negó que se haya realizado compra de delegados en favor de su candidatura, quien procuraba repetir en el cargo como la máxima autoridad de esa organización política de la oposición. Recordó que la responsabilidad del partido está dividida desde el presidente, el secretario general, el de organización, así como los dirigentes provinciales y municipales, “y todos tenemos que aportar nuestra propia cuota”.



Oportunidad para ejercer el voto de manera libre



Miguel Vargas destacó que la XXXVIII Convención Nacional Ordinaria José Francisco Peña Gómez ha sido una oportunidad para que los delegados y delegadas del PRD ejerzan su voto de manera libre.



En la plancha No. 1 acompañaron a Miguel Vargas Maldonado, Peggy Cabral viuda Peña y Ramón Arnaldo Pimentel. En el caso de la plancha No. 2, acompañaron a Junior Santos, Rafael Vásquez y Julio De Peña.