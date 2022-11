Madrid. Miguel Vargas Maldonado fue electo presidente de honor a nivel mundial de la Internacional Socialista, junto a Yorgos Papandreu, ex primer ministro de Grecia, en el marco del XXVI Congreso de la organización que agrupa a los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas del mundo.



Vargas es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuya dirigente Janet Camilo fue elegida recientemente nueva presidenta mundial de la Internacional Socialista de Mujeres.



Además, durante el referido cónclave en esta ciudad, el líder perredeísta fue ratificado como vicepresidente mundial y presidente del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (IS).



En esa misma actividad, el mandatario de España, Pedro Sánchez, fue elegido presidente mundial de la IS.

También se escogió a la dirigente política africana Benedicta Lasi como secretaria general de dicho organismo.



Vargas Maldonado agradeció a sus compañeros de la IS por su escogencia como presidente de honor a nivel mundial y su ratificación en los demás cargos del organismo.



“Recibo la elección, comprometido a honrarla con trabajo arduo en el ejercicio de mis responsabilidades como vicepresidente mundial y presidente para América Latina y el Caribe”, declaró.



Miguel Vargas cita retos del mundo que debe asumir la socialdemocracia



Al hablar en el XXVI Congreso de la IS, Miguel Vargas citó como amenazas a la democracia y la convivencia humana los complejos desafíos del cambio climático, la robotización del trabajo, los alcances de la inteligencia artificial, las drogas sintéticas y el auge del populismo.