Email it

Santiago. Las mujeres del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en la provincia de Santiago, han convocado a la “Gran marcha por el alto costo de la vida”, para este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



También marcharán por la preservación de la dominicanidad y en defensa de las familias. La movilización que coordinan las mujeres peledeístas saldrá a las 9 de la mañana desde la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur, hasta llegar al busto en honor a Las Hermanas Mirabal, en la avenida del mismo nombre con avenida Antonio Guzmán.



Dijeron que no pueden continuar en silencio ante un gobierno que no cumple sus promesas y que además no honra su mandato constitucional de hacer valer, salvaguardar y proteger la soberanía dominicana. Protestan contra el alto costo de alimentos, los combustibles y reclamo de seguridad ciudadana.