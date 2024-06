Entre el paquete de propuestas a abordar está la reforma constitucional, la fiscal, de Seguridad Social y la laboral

Los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente, no descartan que antes de este 16 de agosto el Congreso Nacional aborde algunas de las reformas planteadas por el Poder Ejecutivo.



Del paquete de cambios prometidos por el presidente Luis Abinader que podrían ser tratados en la actual legislatura está la reforma constitucional; la fiscal; de Seguridad Social; y la laboral, según adelantó Pacheco.



El congresista calificó de “extremadamente importante” el diálogo y conversación que se está generando en el país alrededor de las reformas.



Recordó que el jefe de Estado, cuando fue reelecto, llamó al liderazgo nacional a un diálogo, con el objetivo de que al final de las conversaciones se puedan explorar vías de concertación, que debe ser el camino a seguir hasta tanto estén las diferentes versiones de las reformas.



El titular de los diputados enfatizó que las reformas deben estar siempre precedidas por el diálogo con las diferentes fuerzas políticas y sociales de la República Dominicana.



“El Congreso Nacional tiene vigencia hasta el día 16 de agosto, y por lo tanto yo no descarto que en este periodo, al que todavía le quedan aproximadamente dos meses, podamos abordar algunas de esas reformas; podría ser la fiscal; la reforma de la Constitución; y yo le añado por qué no la laboral, que está bastante avanzada; y por qué no la de Seguridad Social, que ya incluso en la Cámara de Diputados hay algunas versiones sobre el particular, y más que en la Cámara, en el Congreso, porque hubo una comisión bicameral que trabajó sobre el tema”, sostuvo Pacheco.



La primera legislatura ordinaria termina este 26 de julio, por lo que, a juzgar por el comentario del congresista, tampoco está descartada una eventual convocatoria a legislatura extraordinaria, que sería entre el 27 de julio y el 15 de agosto de este año.



Sobre las propuestas del Poder Ejecutivo, Ricardo de los Santos destacó que ha estado a la espera de los proyectos de reformas al igual que su homólogo en la Cámara Baja, a fin de que sean tratados en lo que resta de la actual legislatura.



“Estamos a la espera (de las reformas), y ya después que las tengamos a mano lesdaremos más detalles”, puntualizó el representante de la provincia Sánchez Ramírez.



Fuerza del Pueblo tomaría las calles, advierte diputado



Ante la posible reforma constitucional, el diputado de Fuerza del Pueblo (FP) Hamlet Melo, advirtió que si es necesario la organización política tomará las calles, el Congreso Nacional y todo lo necesario.



El legislador considera que por el momento no es necesaria la reforma fiscal ni constitucional, sino esperar por las nuevas autoridades parlamentarias que sentarán en su curul a partir de este 16 de agosto.

Al respecto, el vicepresidente y coordinador político del partido opositor, Radhamés Jiménez, advirtió hace unos días que si el gobierno “se empecina en imponer mayoría mecánica” para reformar la Ley Sustantiva, FP tomará las calles.



Omar: Reforma constitucional no es prioridad del momento



Para Omar Fernández, diputado de dicha organización partidaria, la reforma a la Carta Magna no es una prioridad en este momento.



Precisó que toda reforma constitucional debe responder a un consenso nacional, no solo entre las fuerzas políticas, sino entre las fuerzas vivas de la nación. Cree que primero se debe esperar en cuál sería esa propuesta de reforma y, de ser necesario, evaluarla.



“Me parece que (la reforma de la Constitución) no es una prioridad en este momento. Más bien, diría yo que tenemos que revisar temas como el alto desempleo en República Dominicana, racionalización del gasto público, alta informalidad, ponerle un tope a la deuda… hay como muchos temas que son más urgentes y que me parece que los dominicanos necesitan en este momento”, justificó el senador electo del Distrito Nacional.

Leyes complementarias



El vocero de los diputados de Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, ha dicho que el Poder Ejecutivo debe enfocarse primero en que el Congreso Nacional termine de aprobar las decenas de leyes de la Constitución del 2010 que aún no han sido evacuadas.



Similar opinión ofreció Rafael Castillo, también diputado de esa organización política. “¿Es la modificación constitucional más importante que la Ley de Seguridad Social o el Código Penal? La modificación constitucional es antojadizamente”, manifestó.

Difieren en modificación a la Ley Sustantiva

Al debate en torno a las reformas planteadas por el Gobierno, se suman opiniones divergentes de expertos en derecho constitucional en cuanto a si es necesario o no modificar la Constitución en lo tocante al controversial punto de la reelección.



El jurista Cristóbal Rodríguez consideró que se puede echar a andar un proceso de modificación constitucional, en los términos planteados por el presidente de la República, mientras el también experto Manuel Fermín Cabral sostiene que una vez reunida, la Asamblea Nacional Revisora pudiera desbordar el ámbito de la reforma y meterse en otros aspectos.