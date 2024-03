El papa mantuvo en cargo tiempo adicional al cardenal López Rodríguez, monseñor Mejía Vallejo y otros más

Aunque algunos tardaron hasta cinco años para que el papa acogiera su solicitud, monseñor Benito Ángeles logró que en un día el máximo representante de la Iglesia católica aceptara su renuncia como obispo auxiliar, por cumplir los 75 años requeridos para hacerlo de forma obligatoria.



Ahora, el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD) y vicario episcopal de Santo Domingo Este de la Arquidiócesis de Santo Domingo, pasa a ser obispo emérito.



Al respecto, el Código de Derecho Canónico establece en su artículo 401 que “al obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.



No obstante, el líder supremo de la Iglesia católica puede, si así lo considera, posponer el retiro de un obispo.



El pasado domingo 17 de marzo Ángeles “apagó su velita número 75” y al día siguiente, ayer lunes, el papa Francisco concedió su deseo, “sin demorarlo” en el ministerio, distinto a como ha hecho con otros reconocidos líderes eclesiásticos.



Imposible olvidar el caso del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien en 2011 presentó su renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo al Papa de entonces, Benedicto XVI. En contraste con la petición que hizo, el pontífice le confirmó por cinco años más, hasta que en 2016 el papa Francisco le sustituyó por monseñor Francisco Ozoria Acosta.



Lo mismo sucedió con monseñor Frausto Ramón Mejía Vallejo, quien dirigió la diócesis de San Francisco de Macorís durante nueve años: 2012 al 2021. Su servicio concluía en el 2016, cuando cumplió la edad expresada en el canon, sin embargo, al igual que el cardenal, tuvo que seguir frente a la misión por cinco años más. Aunque había presentado su renuncia, el papa Francisco le otorgó la gracia de seguir apacentando la grey, y fue sustituido en julio de 2021 por monseñor Alfredo de la Cruz Baldera.



Dos años y medio



Asimismo, el 31 de mayo de 2012 el papa Benedicto XVI aceptó la renuncia presentada, por motivos de edad, de monseñor Jesús María de Jesús Moya, que estaba al frente de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Le sustituyó monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo.



El 28 de noviembre de 2009, De Jesús Moya arribó a sus 75 años de vida, fecha en que dejó en manos del papa Benedicto XVI su renuncia para dirigir la referida diócesis. No obstante, permaneció en el cargo dos años y medio más.



Casi un año



Asimismo, el papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez como arzobispo de Santiago, cuando faltaba un poco más de una semana para cumplir sus 76 años. Fue el 7 de octubre de 2023. El sacerdote Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez fue nombrado en su lugar, trasladado desde la Diócesis de La Vega.



El 15 de octubre de 2022 fue el día en que Bretón Martínez cumplió 75 años, ya que nació en 1947. El destacado líder religioso fue también presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano desde el 1 de julio de 2020 hasta el 7 de julio de 2023.



Designar un nuevo obispo puede llevar tiempo



El secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano, José Joaquín Domínguez Ureña, explicó que la designación de un nuevo obispo depende de cuánto tiempo dure buscar a un sucesor para el renunciante.



Según sus palabras, es un proceso que puede tomar tiempo.



Agrega que el procedimiento para designar a un nuevo obispo lo dirige la Nunciatura Apostólica, la cual realiza una serie de consultas a todos los niveles.



Los eméritos de la Iglesia



Un obispo tiene ese rango hasta que muere (o hasta que sea expulsado de la Iglesia), sin embargo, según explicó el padre Domínguez Ureña, cuando llega el tiempo de retirarse, son designados eméritos y su título se corresponde con la última diócesis que dirigió.



Uno de estos es Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, arzobispo emérito de Santo Domingo.

En muchas ocasiones, a los obispos eméritos se les asignan algunas funciones, como el seguir ejerciendo las tareas que se les pidan, “porque no deja de ser obispo. No se les puede llamar exobispo, es un exobispo si lo botan del Episcopado”, precisó el sacerdote.



Liderazgo de la Iglesia católica



La alta jerarquía de la Iglesia católica dominicana está compuesta por 24 obispos, entre retirados -eméritos- y activos, cuya edad promedio, hasta el año pasado, era de 70 años.



Los obispos son los encargados de delinear las acciones que se llevarán a cabo a nivel nacional, pero cada uno tiene la responsabilidad de administrar su territorio sin inmiscuirse en el de los demás.



Están agrupados en la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), y aunque allí están los responsables del gobierno de la Iglesia, esta organización no gobierna la iglesia católica. La función de la Conferencia es ayudar a los obispos a coordinar algunas funciones de tipo pastoral.



La Iglesia está organizada en 11 diócesis y el obispado castrense, que es una estructura personal, no territorial. Al frente de cada institución hay un obispo, que tiene a su vez la cooperación de un grupo de sacerdotes que está en su territorio.



Se recuerda que la Conferencia del Episcopado Dominicano es una institución de carácter permanente, erigida por la Santa Sede, en la cual los obispos dominicanos ejercen unidos diversas funciones pastorales respecto de los fieles del territorio nacional.

El obispo emérito es el mayor de 11 hermanos

Benito Ángeles nació en Arenoso, comunidad rural de La Vega, el 17 de marzo de 1949. Es el mayor de 11 hermanos. A los doce años entró en el pre seminario Padre Fantino de La Vega y más tarde pasó al Seminario Menor San Pío X en Santiago. En 1974 obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En 1979 concluyó sus estudios teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, recibiendo el título de Licenciado en Ciencias Religiosas. Entre 1985 y 1987, estudió en la Academia Pontificia Alfonsiana, donde obtuvo el título de Licenciado en Teología Moral. Posee también un doctorado en Liderazgo Educacional del Florida SouthWestern State College. Ángeles fue ordenado presbítero el 23 de diciembre de 1978 en la Diócesis de La Vega y el 1 de octubre de 1996, el papa Juan Pablo II le otorgó el título de Capellán de Su Santidad.

Renuncia

De monseñor Benito Ángeles se hizo efectiva este lunes 18 de marzo; cumplió 75 años el domingo 17 del mismo mes