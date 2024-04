Mientras legisladores de la oposición favorecen las declaraciones recientes del expresidente Leonel Fernández, los congresistas oficialistas arremeten contra el titular de Fuerza del Pueblo (FP).



El líder del partido verde aseguró que en la República Dominicana hay un malestar social por la disminución del poder adquisitivo de la población para cubrir el costo de la canasta familiar durante el presente gobierno.



Para los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados que se expresaron Fernández no tiene calidad moral para hablar en contra de la gestión del presidente Luis Abinader.



Del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se pronunciaron los diputados Juan Julio Campos y Héctor Ramírez; y de FP Tobias Crespo. En tanto, del PRM hablaron los colegas Ramón Ceballos y Gregorio Domínguez; y del PRSC lo hizo el diputado Máximo Castro.



Ramón Ceballos dijo que Leonel Fernández “tiene problemas cognitivos”, porque a las personas con esa condición “se le olvidan las cosas y recurren muchas veces a espacios perdidos en el tiempo que quieren recordar”. Señaló que el presidente de la FP no tiene autoridad moral para trazarle pautas al pueblo.



Sin embargo, Héctor Ramírez comentó que no sólo lo dice Fernández, sino que más del 70% de la población señala que el alto costo de la vida está “acabando” con las personas.



Tobías Crespo dijo que su líder ha sido elegido como presidente de la República en tres ocasiones por el pueblo, “y nadie reelige lo malo”.

Señala las dos grandes desgracias que hay en RD

El líder opositor y candidato presidencial de la FP y partidos aliados, Leonel Fernández, afirmó que en los últimos 31 meses, la República Dominicana solo ha crecido un 2.4% del PIB, “y hemos tenido dos grandes desgracias: precios altos y bajo crecimiento”. Declaró que esa situación se la debemos al gobierno del presidente Luis Abinader. Su comentario fue el pasado lunes, en un encuentro con los representantes de los medios de comunicación.