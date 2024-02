Los partidos de oposición se mantienen analizando el resultado de las elecciones municipales del pasado domingo y hasta ahora las señales indican que van divididos para la competencia presidencial y no se habla nada de extender el acuerdo senatorial.



Ante los resultados de las elecciones municipales, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tienen hasta el viernes para rediseñar su estrategia de alianza de cara a las elecciones de mayo, luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) arrasara con la coalición alianza Rescate en votos y demarcaciones.



El párrafo uno del artículo 132 de la ley Electoral establece que en el caso de la aprobación de alianzas o coaliciones para las elecciones de los niveles senatoriales, de diputaciones y presidencial, las solicitudes serán depositadas a más tardar cinco días después de la celebración de las elecciones municipales.

Ese plazo vence este viernes, conforme el calendario de la Junta Central Electoral (JCE).



La oposición tiene una alianza senatorial en 16 demarcaciones y estaría en conversaciones para incluir otras diez. Sin embargo no se conoce si se extenderá el acuerdo luego del resultado de las elecciones municipales del domingo.



Ayer, el Comité Político del PLD se reunió para evaluar el resultado y su ruta de cara a las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.



El secretario general, Charlie Mariotti, señaló que ganarán las elecciones en mayo y que Abel Martínez será el candidato que reciba el respaldo la alianza Rescate RD.



Los partidos de la oposición tienen una alianza de respaldo en las elecciones presidenciales para la segunda vuelta. Además de Martínez, el PRD postula a Miguel Vargas y la FP a Leonel Fernández.

Hasta el momento, el PRD no se ha pronunciado sobre la situación política de la alianza luego de las elecciones. Vargas es uno de los principales promotores del acuerdo opositor.



En los resultados de las elecciones del pasado domingo, el PLD sigue siendo la segunda fuerza electoral en el nivel municipal, al lograr 16 alcaldías y el 24% de los votos. Aunque con respecto a su votación en las elecciones de 2020, bajó un 10%, pues obtuvo 33%.



La FP quedó en tercer lugar con seis alcaldías y 16% de los votos. Aunque avanzó en relación con el 2020, cuando solo logró 3% de sufragios y tres alcaldías, su votación fue muy por debajo de las expectativas.



Abstención en plazas grandes



La abstención que se registró en las demarcaciones de mayor número de votantes puede ser una oportunidad para que la oposición logre generar una dinámica que ilusione a los votantes que no acudieron a las urnas.



En cinco de las principales plazas electorales la abstención fue superior al 60%. Distrito Nacional, 63.38 %;, Santo Domingo Este,66.50%; Santiago,68.05, Santo Domingo Norte, 61.31 %, y Santo Domingo Oeste, 63.95 %.



El tema preocupó a la Organización de Estados Americanos que en su informe de observación llamó la atención y dijo que el fenómeno debe ser estudiado por la clase política. “Es crucial analizar las razones de la baja participación ciudadana para que en el futuro se tomen las medidas necesarias para incentivar una mayor presencia de electores en las urnas”, aconseja el organismo en su informe final de observación.

La abstención en las presidenciales de 2020

El tema de la abstención electoral para las presidenciales no es una variable que se generó por la baja participación en las grandes ciudades de votantes en las elecciones del pasado domingo. En 2020, más de un millón de personas no votó en las elecciones presidenciales realizadas en fecha extraordinaria, el 5 de julio, por la pandemia del coronavirus. El tema ha sido objeto de atención y los partidos de oposición aseguran que fueron sus votantes los que no fueron a las urnas. De hecho, en 2020, el PLD sacó un millón 300 mil votos menos que en las elecciones de 2016. Pero es evidente que esos votantes no necesariamente se inclinarán por ese partido, pues la organización morada en las elecciones del domingo perdió un 10% de apoyo electoral en comparación con su resultado municipal en 2020. El PRM ha logrado captar una importante cantidad de dirigentes del PLD que han renunciado. De hecho, Justicia Social, de Julio César Valentín, encabezó alianza en varias demarcaciones y logró siete alcaldes con el apoyo del PRM. Sin embargo, de acuerdo con las elecciones municipales, la FP es una organización que creció 15% en relación con su votación en 2020. Es decir creció más del 10% que ha perdido el PLD.