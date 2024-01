Las palabras que dirigió el presidente Luis Abinader a la oposición el pasado domingo, de que esta no pasa de un 24%, al referirse a esto como los números “de la eterna juventud”, puso el dedo en la llaga de representantes de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD), quienes les respondieron.



Al reaccionar a las expresiones del primer mandatario, ofrecidas durante un recorrido por los municipios de Santo Domingo Norte y Este, el presidente de FP, Leonel Fernández, indicó que millones de dominicanos no llegan a fin de mes, y que a esos no les rinden los chelitos.



“Presidente Abinader, los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos”, escribió el expresidente de la República y candidato a un cuarto periodo gubernamental mediante su red social X (antiguo Twitter).



Asimismo, agregó: “Dígales a esas cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de la pobreza, que en este país los chelitos rinden”.



“Dígales a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos”, comentó el líder de la oposición política.



El titular del partido verde fue más directo y le dijo a Abinader que “su entorno le miente” o “quiere creer sus propias falacias”.



Concluyó sus publicaciones respecto al tema, con una exhortación al jefe de Estado a que a visitara los barrios del país “o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo, y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir, agravadas por su gobierno improvisador”.



Voceros del PLD en el Congreso



Al ser abordado sobre el tema, el portavoz de los diputados del PLD, Luis Henríquez, dijo que el mandatario Abinader tiene el síndrome de los presidentes de su partido, “que no pasan de cuatro años” en el Gobierno.



El senador Yván Lorenzo, vocero de dicho partido en el órgano legislativo, afirmó que el presidente Luis Abinader está “aterrorizado” con todo lo que está pasando y que la popularidad de su gobierno va en picada.