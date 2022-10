La Cámara de Diputados salió airosa en la pasada legislatura al lograr en pocos días afinar los puntos divergentes que existían respecto al proyecto de ley de extinción de dominio que vino del Senado.



Tras ese consenso, ambas cámaras legislativas aprobaron la pieza y la hicieron ley.



Sin embargo, no ocurre igual con el proyecto de ley del Código Penal que cursa en el órgano congresual y cuyo informe favorable está listo desde julio pasado, esto debido a que muchas personas no quieren la iniciativa.



Así lo hizo constar Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, quien, en una entrevista con elCaribe, dijo que con la Ley de Extinción de Dominio “hubo mayor disposición” y “en sentido general el país quería” esa normativa, “pero aquí tenemos la particularidad de que mucha gente no quiere el nuevo Código Penal”.



Asimismo, destacó que el tema de las tres causales y la discriminación por orientación sexual sigue siendo el talón de Aquiles que impiden sancionar la legislación. Ante el impasse, enfatizó en que el Congreso debe abocarse en priorizar los puntos donde sí hay consenso.



“Sobre lo que exista divergencia, saquemos eso de ahí, dejémoslo y vamos a trabajar con todo lo que estamos de acuerdo, que es la parte que básicamente yo quisiera proponer en el momento en que lo vayamos a conocer”, dijo.



Pañoletas verdes y azules



Al arrojar más luz sobre el porqué del tranque de la iniciativa, el titular de los diputados indicó que una buena parte de las personas de “pañoletas azules”, luego de haber conocido la pieza en todas sus fases, “ahora quieren meter otros temas” con el punto de la discriminación.



Recordó que esas personas boicotearon la legislación la vez que se iba a aprobar por diferencias en el tema de la orientación sexual.



No hay fecha para conocer Código



Alfredo Pacheco aclaró que nunca se ha arriesgado a decir que aprobarán el proyecto de ley en una fecha “X”, sino que dice lo “podrían conocer”, que son términos distintos, además de ser el Pleno el facultado para sancionar o no la iniciativa.



“Ojalá que podamos conocerlo (el Código Penal) en el mes de noviembre; si no lo conocemos en noviembre, lo conocemos en diciembre y ahí vamos, pero en esta legislatura. Obviamente que yo tendré que airearlo para ver si se generan las condiciones y los legisladores lo aprobamos”, sustentó.



Cabe resaltar que el Código Penal actual fue promulgado el 20 de agosto del año 1884.

Desde el pasado 11 de enero no conoce el CP

El pasado 11 de enero, el pleno de la Cámara de Diputados decidió dejar sobre la mesa el Código Penal para retomarlo a partir de la siguiente legislatura (que terminó el 26 de julio). La decisión fue ante los cuestionamientos de algunos congresistas y sectores a los procedimientos reglamentarios de los diputados y a la Constitución, así como desacuerdos en el tema de la discriminación por orientación sexual, del artículo 185 de la pieza.