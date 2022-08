El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó anoche que trabajará en el próximo período legislativo para que se apruebe el Código Penal para lo que espera que algunos sectores entiendan que hay aspectos que no podrán ser incorporados.



Consideró que “hay que buscar un advenimiento” para lograr incorporar, despenalizado, una de las tres causales de interrupción del embarazo: cuando la vida de la madre corre peligro.



“Hace falta que nosotros le demos al país ese instrumento penal para poder afrontar la criminalidad y todos estos factores”, expresó Pacheco, tras sostener que el actual código es más viejo de la República Dominicana.



Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney”, Pacheco aclaró que el Código Penal será aprobado por un Congreso Nacional cuya mayoría no acepta las otras dos causales, por lo que esas se pueden continuar discutiendo luego.



“Pienso que podemos encontrar un punto de equilibrio para aprobarlo”, porque hay que entender que aun con la incorporación de una sola causal, sería un avance porque actualmente no hay ninguna, apuntó el presidente de los diputados.



Indicó que es partidario de las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo y siempre ha votado y votará por ellas pero está claro de que el país necesita un Código Penal.



Advirtió que ninguno de los tres partidos con mayor presencia en el Congreso ha podido ni puede reunir una mayoría que modifique las convicciones religiosas de los legisladores en lo referente a las tres causales.



Reelección de Abinader



Al preguntarle si en medio de la situación nacional e internacional es posible la reelección del presidente Luis Abinader, el legislador oficialista dijo que "todo el país reconoce que Abinader es un hombre honesto, que se preparó para gobernar y que si se equivoca, él sabe dar para atrás, acotejar, sabe escuchar y sabe oír".

¿Alcaldía del Distrito Nacional para 2024?

Con relación a la posibilidad de que se postule para la Alcaldía del Distrito Nacional, Pacheco dijo que ya no tiene interés en seguir siendo legislador y condicionó su postulación a que la actual alcaldesa, Carolina Mejía, no se interese en continuar al frente del cabildo de la capital. Aclaró que no anda detrás de la Alcaldía, pero expresó que no tiene dudas de que si su partido lo escoge para la posición, lo hará bien porque se considera un hombre trabajador.