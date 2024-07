“El poder o la fuerza que nos ha dado la gente no es para celebrarlo sino para comprometernos aun más”, afirmó ayer el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, quien destacó que la mayoría abrumadora que ha tenido su organización política en el Congreso de la República, así como en las alcaldías, les preocupa y ocupa.



Paliza, enfatizó que el apoyo que la sociedad ha dado a ese partido no es para hacer una nación a imagen y semejanza de sus intereses sino en base a los intereses de la gente.



“Si nosotros no acometemos los planes y proyectos que la gente ha compartido con nosotros, si no cumplimos con sus expectativas, si no nos mantenemos con los pies sobre la tierra y si no nos impulsamos el proyecto país que se espera, así mismo como hemos recibido apoyo, así estoy convencido que el pueblo puede quitarnos el mismo”, puntualizó durante una entrevista con la periodista Yanessi Espinal en su programa Buenas noches, buenas suerte, que se transmite por CDN Radio.



El dirigente del partido de gobierno destacó que los mensajes y llamados de atención que ha hecho en las redes sociales así como en otros escenarios, respecto a la necesidad de asumir con humildad ese respaldo popular, no obedece a situaciones u hechos en particular.



“No hago esa salvedad no necesariamente porque halle una señal que me obligue a reaccionar sino como una forma preventiva, oportuna y prudente del accionar nuestro como partido político”, señaló al destacar que el éxito del PRM está en mantenerse vinculado a las ideas que lo han constituido. A la coherencia a lo que se planteaba en la oposición y a lo que se hace en Gobierno. Cumplir con el cambio.



Abinader debe hacer cambios



El ministro administrativo de la Presidencia, en licencia sin disfrute de sueldo desde el inicio de la campaña electoral, dijo estar de acuerdo en que el presidente Luis Abinader realice cambios en el tren gubernamental de cara a su segundo mandato.



Expresó su interés en continuar aportando y sirviendo al pueblo pero desde otra posición en el Estado, pero no es renuente a permanecer en el puesto en que lo nombraron en 2020, si es conveniente para el país y el partido.



“Yo quiera tener otra experiencia diferente para seguir creciendo como individuo, y como servidor público, conocer mejor el Estado, tener una participación diferente pero bueno, yo me pongo donde me necesiten. Es legítimo que todo el mundo tenga ideas. Yo estaré donde me necesiten”, manifestó.



Entiende que de cara a un segundo mandato, el jefe de Estado, a quien definió como gran gerente y gestor del proyecto nación, debe pensar en el relanzamiento del Gobierno, a fin de transmitir una imagen fresca.



“Hay gente que lo ha hecho muy bien, que deben permanecer en sus posiciones. Hay otros que tienen vocación de ir a tal o cual sitio, bueno, siempre es interesante poder generar esperanzas nuevas, renovaciones nuevas y generar algunos movimientos que permitan despertar, cambiar, ver. Es mi visión pero al fin y al cabo es una decisión del presidente Abinader que ha probado tener mucha capacidad de gerencia y de ser un gran gestor de este proyecto país”, enfatizó.



El dirigente político destacó durante la entrevista que su organización está en proceso de evaluación de los resultados electorales, tanto en lo relativo a las victorias como a las derrotas en demarcaciones importantes.

Una toma de posesión como se merece

La organización política y el propio presidente de la República están muy ilusionados con la toma de posesión del próximo 16 de agosto, pues, aunque se trata de un segundo período, en la práctica, ahora es cuando realmente podrán celebrarlo. La pandemia del Covid-19 limitó ese acto significativo para el partido que con apenas seis años de formación, ganó la presidencia.



“Nosotros tuvimos una toma de posesión de estilo, de tipo, en el 2020 por la existencia del Covid. Fue una toma de posesión muy limitada, por razones sanitarias. La real toma de posesión que nos ilusiona, y que creo que ilusiona al presidente Abinader, es esta que está en marcada en condiciones más normales, más típica”, manifestó el ministro Paliza.



Dijo que se espera una cantidad apreciable de invitados internacionales, entre ellos jefes de Estado y de gobierno, expresidentes y personalidades.



“Estamos esperando, por cierto, en materia de invitados internacionales, una vistosa participación. Quizás como pocas veces vista en el pasado, de presencia de presidentes, de presencia de personalidades del ámbito regional e internacional con los que el presidente Abinader ha podido tejer relaciones primarias”, manifestó.