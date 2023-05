Afirmó que si las elecciones fueran hoy Luis Abinader ganaría en primera vuelta y PRM obtendría más cargos

El ministro de la Presidencia y presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, se quejó del papel que juega la oposición política y pidió que, de ser posible, aporte ideas para ayudar al gobierno del presidente Luis Abinader.



“La oposición siempre tendrá que criticarnos, decir algo, a nosotros sí nos gustaría que la oposición nos ayudara más, con ideas, con propuestas y que en sus críticas sean más de propuestas, sobre todo uno que tiene mucha experiencia porque han tenido la oportunidad de aprender mucho, también en cosas muy malas, y en alguno de esos aprendizajes puede haber alguna cosa que puedan ayudar a tener un buen gobierno; a nosotros nos gustaría una oposición distinta a la que hoy tenemos en sus aportes”, criticó.



Aseguró que como gobierno están en un buen momento y que, si las elecciones fueron hoy, el presidente Luis Abinader ganaría en la primera vuelta con un porcentaje similar o mayor que el 52% que obtuvo en el 2020. “También tendríamos un mejor desempeño electoral que el que tuvimos en la elección anterior, el PRM mantiene el mismo nivel de simpatía y si Luis Abinader fuera candidato, porque todavía no es una decisión tomada, ampliaría el porcentaje que ganó en la elección pasada”, sostuvo en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Paliza expresó que su partido se ha ido consolidando y organizacionalmente es más maduro ahora que hace tres años atrás. Sostuvo que la realidad electoral de 2024 es distinta a la que ocurrió en 2020. “Tenemos una oposición más dividida, son realidades distintas, ninguna realidad política es igual, uno quiere proyectarla, pero ningún proceso político es similar a otro”, dijo.



El dirigente político consideró que una de las fortalezas del PRM en el presente contexto político es que la población tiene la oportunidad de contrastar gestiones anteriores con la actual.



“El país tiene varias alternativas, el pasado con sus pesos sobre sus hombros y sus largas colas; y el presente, como quiere el país construir su futuro, y ahí hay un contraste interesante, y poder decidir en la forma en que el presidente Luis Abinader ha impulsado su gestión gubernamental y si de identifica, y poder compararla con el pasado; tenemos una oposición que dirigió el país durante 20 años y no hay un solo problema resuelto y la sociedad tiene la capacidad de contrastar, y esa es básicamente la discusión, el modelo actual o la vieja política”, expresó el funcionario.



Las alianzas que hará el PRM



El presidente del PRM sostuvo que de cara a las elecciones del próximo año, su partido contempla hacer una amplia alianza con organizaciones políticas, pero aclaró que en la “nueva política las alianzas no solo se construyen con partidos políticos”.



“En el proceso electoral pasado, el PRM pudo solamente consolidar seis organizaciones políticas en alianza y, sin embargo, obtuvo la mayoría de los votos, porqué, porque hubo alianzas y hubo acuerdos, hubo integración de personas de la sociedad civil, como Coalición Democrática, que generó un alto impacto político, pero, sin embargo, no son organizaciones como tal partidista”, expresó.



Consideró que la matriz de apoyo que se genera a los proyectos de poder la de los partidos políticos no es el único medio que determina una alianza electoral.



“Si nos hubiésemos llevado de partidos políticos nosotros hubiésemos perdido las elecciones pasadas; el PLD tenía una maquinaria de la mayoría de los partidos, pero perdió, ellos tenían 20 y pico de partidos, nosotros seis y perdieron; o sea, los partidos en la nueva forma de hacer política no solo con las organizaciones, estamos trabajando para tener la más grande con organizaciones políticas, pero también un complemento importante, la mayoría de la sociedad dominicana no milita en partidos, y hay que construir vínculos, alianzas y tejer una relación más cercana con esos grupos, que son tan importantes como los partidos políticos”, subrayó Paliza.



Aseguró que en la conversación con los partidos políticos sobre las alianzas han tenido buen resultado, pero advirtió que serán cuidadosos. “Hay que ser muy cuidadoso al construir alianzas, porque la razón por la que nos aliamos a un partido no pude ser solo electoral, tiene que coincidir en algunas ideas, visiones, tampoco es construir alianzas por construirlas”, dijo.



“Lo que estamos haciendo es una base de datos que permita entender que están identificados las potenciales personas que pueden votar por ti en las elecciones y por tanto, se fijan metas así; en la pasada elección tuvimos un padrón de dos millones de dominicanos y fue una votación muy similar la que obtuvimos, para ganar, son ejercicios importantes, no lo es todo, ni es del todo fiable, pero es un ejercicio importante”, explicó.



Sostuvo que los partidos cuentan con software especializados para consultar a fin de evitar la doble afiliación y también para mantener el contacto y flujo de información con la militancia.



“Estamos junto a la Junta, diseñando un mecanismo para poder depurar mejor los padrones, y cada quien sepa cual es su realidad; y además para que cada ciudadano tenga cierta garantía y protección sobre su decisión”, dijo.

Ministro asegura cada peso será transparentado

El presidente del PRM afirmó que los recursos que recibe y recibirá la organización para las elecciones de 2024 serán transparentados. “Cada peso que recibe el partido es transparente, el PRM tiene vallas puestas que dicen, inscríbete en el PRM, por cierto, no tienen fotos de Luis, pero por cada valla del PRM hay dos y tres de la oposición, si fuera por vistosidad de esfuerzos proselitistas hay que ver quién gasta más”, dijo.



El próximo jueves 25 de este mes la Dirección Ejecutiva de la organización definirá lo relativo a la reserva de las candidaturas. Explicó que los gastos en los que incurre la organización en actividades propias del partido y otras, las hacen con los recursos que reciben de la Junta Central Electoral y los aportes de empresarios y personas del sector privado. Insistió en que nada pondrá en riesgo la transparencia con que el gobierno de Abinader maneja los recursos públicos.