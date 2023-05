Email it

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, visitó ayer el Congreso Nacional y se reunió con el bloque de diputados de esa organización política, para socializar sobre el método de elección de candidatos.



Indicó que los partidos tienen la obligación de antes de culminar el mes en curso comunicarle a la Junta Central Electoral (JCE) los métodos que van a utilizar para elegir a sus candidatos.



A su salida del recinto que alberga a los legisladores perremeístas, el ministro Administrativo de la Presidencia explicó que conversó con los legisladores sobre cuál va a ser su visión en el tema y cuáles serán las alternativas que pudieran ser más útiles, para que esa fuerza política se aboque a tomar esa decisión.



Tras ser preguntado si la elección de los candidatos será por encuesta, dijo que tiene que construir esa visión con la dirección del partido, que ha externado posiciones anteriores para definirlas en los próximos días.



Sobre el 20% de las reservas por nivel de elección, señaló que son instrumentos que ellos utilizan para conseguir alianzas y están construyendo una importante alianza con los diferentes partidos del sistema para cumplir con ese cometido, de las reservas.



Reservas de candidaturas



José Ignacio Paliza aseguró que en el PRM “nadie será sacrificado por una reserva” de candidatura.

“Las reservas son usualmente para construir, no para destruir; es para hacer más fuertes vínculos con otras organizaciones y presentar candidaturas comunes, pero no buscan afectar a ninguna persona en particular y siempre tienen como vías lo principal, servir y poder mantener la dirección del Gobierno, que es el fin principal del esfuerzo de un partido en tiempos electorales”, señaló.



El titular de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, asistió a la reunión.