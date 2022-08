Leonel Fernández y Luis Abinader son pesos pesados que obligan al PLD a escoger su mejor carta para competir

Salvo algún evento imprevisto, los protagonistas de la batalla por la Presidencia de la República en la guerra del poder en las elecciones del 2024, se definirá temprano. El presidente Luis Abinader, la mejor carta del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y todo indica que se repostulará. Del lado opositor, está definida la candidatura de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) elegirá su candidatura en octubre próximo, y está obligado a escoger su mejor carta para poder competir con dos pesos pesados de la política del calibre de Luis y Leonel.



Lo que falta en el escenario, a poco más de un año y nueve meses para las elecciones, son mediciones creíbles sobre el posicionamiento electoral. La encuesta Gallup, la firma más acreditada en el mercado, su última publicación fue en noviembre del 2020, apenas tres meses después del cambio de gobierno.



En el ínterin cada grupo político hace circular estudios de intención de votos en medios y redes sociales.



Lo que podría dar una idea más clara del posicionamiento electoral, son los discursos de los grupos en pugna, pues aunque no se publican, las mediciones, se están realizando. Desde el oficialismo, el presidente Abinader y el PRM en los último tiempos han dirigido los golpes hacia Leonel Fernández.



La última muestra es que en sus participaciones públicas, en una mirada hacia atrás recorrió 15 años para afirmar que el Metro “que ellos construyeron” hace 15 años es 25% más cara que el que el que levanta la actual gestión para Los Alcarrizos. Hace 15 años, en 2007 el presidente era Fernández y el Metro lo construyó su gestión. En ese mismo discurso, dijo que el parqueo de la UASD construido en 2011 (Fernández era presidente), fue más caro que tres extensiones que levante en distintas provincias.



En mayo de este año, el gobernante para responder las críticas de Fernández por la aprobación de la ley Tasa Cero para 67 productos y de la inflación, le recomendó buscar en Google. También lo refirió durante un acto de entrega de títulos de las nuevas autoridades del PRM.



Desde la oposición, en los últimos tiempos se observa una baja en la hostilidad que mantuvieron el PLD y la FP. Ahora ambos grupos enfilan cañones contra Abinader y el gobierno. En un acto reciente, encabezado por el presidente del PLD y expresidente, Danilo Medina, hizo una crítica indirecta a Fernández sobre el padrón de un millón de miembros que depositó el presidente de la FP ante la Junta Central Electoral (JCE).



El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, también ha emitido críticas contra Fernández, por lo que esas posturas son indicadores del posicionamiento electoral de la organización.



En esta etapa, los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD no han emitido críticas contra el expresidente, pero si arremeten contra Abinader.



Los dirigentes del partido morado reconocen públicamente, que ninguno de sus aspirantes presidenciales supera en posición electoral la organización, pero afirman que como partido ocupan el segundo lugar.

Desde la FP, han bajado los ataques contra el PLD y se les observa concentrado en el gobierno y Abinader. Fernández ha sido sistemático en criticar la inflación, la subida de la factura eléctrica y acusa Abinader de vivir en “un mundo de fantasía” por el bienestar que dice hay en el país bajo su gestión.



Los retos del PRM



Para un partido de gobierno en medio de una crisis económica, el reto para retener el poder es poder gerenciar la situación sin una debacle que luego se refleje en las urnas. La inflación sigue siendo el reto de la reelección de Abinader que ha tomado medidas para mitigarla como subsidios y aumento de la tasa de política monetaria.



La gestión del PRM también tendrá que cuidarse de nuevos golpes en su imagen por los escándalos de corrupción, que en dos años ha sacado del gobierno funcionarios del calibre del Ministerio de la Presidencia y Educación, por solo citar dos casos, pero son más de 15 funcionarios que han salido luego de denuncias e irregularidades.



Como partido de gobierno, el PRM tiene el reto de mantener la unidad, cosa que ha logrado alrededor de Abinader. Igualmente, tendrá que lidiar con los efectos que podría tener en su base el manejo de la relación partido-gobierno por los disgustos que se han observado.



Desafío de la FP



Por ser el más joven, es la organización que tiene más retos desde el punto de vista de la fortaleza partidaria. El principal desafío es superar el estigma de que es una organización frágil, a pesar del peso de su principal figura. Los adversarios, especialmente el PLD, se han ocupado de decir que no es una organización fuerte y que por eso no tendrá capacidad de competencia para el 2024.



Para contrarrestar esa realidad, la organización afirma que tiene más de un millón de miembros y que a mayo del próximo año tendrá dos millones. Adicionalmente permanentemente juramenta nuevas figuras especialmente desde el PLD. Sin embargo, tiene en contra la votación de 8% de las pasadas elecciones, frente al PLD que obtuvo 37% y el PRM 49%.



El número de senadores lo ayuda pues tiene ocho frente a tres del PLD. En la Cámara de diputados es tercera fuerza con 20 legisladores frente a 58 del PLD y el PRM tiene amplia mayoría.



Para romper el estigma de partido débil, la FP tiene a su favor que constantemente recibe apoyo de figuras, contrario al PLD, partido del que sale mucha gente y no llegan nuevas figuras.



Encrucijada del PLD



El partido morado ha batallado para sobrevivir al temporal que le ha tocado desde que salió del poder. En los meses por venir su reto será salir airoso de la elección de la candidatura presidencial.



A partir de ese momento, tendrá que concentrarse en posicionar la boleta presidencial en condiciones de competir con dos candidatos como Abinader y Fernández. La candidatura se debate entre Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y Abel Martínez, pero todo indica que la competencia se centra en los últimos dos, sin que haya un claro ganador a dos meses de la cita del 16 de octubre.



En el proceso, el PLD tendrá que cuidar no caer en una desventaja electoral importante frente a Fernández y Abinader, porque la polarización podría ser electoralmente catastrófica para esa organización política.

La imagen y coyuntura, puntos en contra del PLD

Independientemente de que el PLD pueda concluir con éxito la elección de la candidatura, la organización tiene el reto de administrar las acusaciones de corrupción y los casos que podrían venir para que no laceren más su afectada imagen. La coyuntura política, es otro factor que quizás, en este momento, no tiene a su favor el PLD para tener éxito en el 2024. En cuanto a su estructura, el PLD afirma que cuenta con más de 377 mil nuevos miembros que han sido juramentados en eventos masivos por Medina. En los últimas semanas, también se observa una merma en la cantidad de dirigentes que renuncian de esa organización para para ir a la FP o el PRM.

Emergente

Expectativas En el escenario no se observa una candidatura fuera de esos partidos que pueda competir en el 2024.