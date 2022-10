Los delegados de los partidos políticos mayoritarios favorecieron que se les ponga un freno a las actividades proselitistas sin que se haya oficializado la precampaña electoral con miras a los comicios de 2024.



Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Moderno (PRM) saludaron la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de convocar para el jueves a las organizaciones políticas a una reunión para tratar el tema.



En ese sentido, el delegado político ante la JCE del PLD, Danilo Díaz, dijo que su partido no se siente aludido cuando se habla de campaña a destiempo. Aclaró que en el caso de su organización, se hizo una consulta a todos los equipos y la autorización de la JCE.



Díaz indicó que al parecer la convocatoria de la JCE se debió a lo sucedido durante el fin de semana en Santiago, donde fue presentado el movimiento reeleccionista presidencial “(+) Más Cambio”, y se juramentaron decenas de nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



“Lo sucedido el fin de semana debe llamarnos a la reflexión, ya que fue un acto masivo pidiendo cuatro años más. Es una propaganda electoral fuera de tiempo”, dijo el delegado político del PLD.



De su lado, el delegado político de la Fuerza del Pueblo, también favoreció que se ponga freno a las actividades proselitistas al margen de la normativa legal y acusó al partido de gobierno de violar la Ley de Régimen Electoral y de Partidos Políticos con la celebración de actos reeleccionistas en diferentes puntos del país.



“Nosotros entendemos que esas actividades reeleccionistas que se han desarrollado en Santiago y que se están desarrollando en diferentes puntos del país, constituyen una violación flagrante a la normativa legal vigente”, aseguró Manuel Crespo



Sigmund Freund, delegado político del PRM, aclaró que la actividad del fin de semana en Santiago no fue organizada por el PRM.



Al ser cuestionado sobre la presencia de la secretaría general del PRM, Carolina Mejía y el llamado que esta hizo sobre “cuatro años más”, Freund afirmó que “ella solo estuvo ahí como invitada”.



Integridad en las elecciones



El presidente de la JCE, Román Jáquez, reiteró que el Pleno tiene el compromiso irrenunciable de cumplir y hacer cumplir las normas electorales, mantener la confianza, integridad electoral e igualdad de competencia de las organizaciones políticas en el proceso electoral como base del fortalecimiento democrático.



Los partidos políticos mayoritarios confirmaron su participación en el encuentro-compromiso convocado por el Pleno de la JCE para tratar los constantes actos proselitistas en las diferentes regiones del país. Fueron convocados los presidentes y secretarios generales de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos.



Participación Ciudadana



Participación Ciudadana afirmó que en reiteradas ocasiones ha advertido sobre el despliegue de propaganda política, tanto de los partidos de oposición como desde el oficialismo.



“Es una contienda electoral durante cuatro años y eso no es sostenible. No es sostenible para los partidos por el costo económico, pero también para la ciudadanía hay que esperar lo que corresponde que es cuando la junta convoca y llama a la proclama”, expresó Leidy Blanco, excoordinadora general de la entidad.



En ese sentido, subrayó la necesidad de reformar las leyes electorales vigentes para establecer un régimen de consecuencias más definido que permita al órgano comicial actuar en estos casos.



FJT exhorta a la JCE aplicar leyes



La Fundación Justicia y Transparencia hizo un llamado a la Junta, para que “se deje de paños tibios” y asuma con responsabilidad su rol de órgano rector de la democracia y de la implementación de las leyes electorales, “deteniendo en lo inmediato está desbordada campaña electoral generalizada y a destiempo”.



Cabe resaltar que las campañas electorales deben iniciarse a partir del 02 de julio de 2023.



En ese sentido, lamentó que la JCE, observe una especie de silencio cómplice, ante la reiterada violación a las leyes electorales por parte de los partidos, respondiendo solo con una convocatoria o aviso.

Entiende urge aprobar reformas electorales

La Fundación Institucional y Justicia (Finjus) condenó el proselitismo político adelantado que han exhibido los principales partidos del país.



El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró ayer que hay un verdadero desbordamiento real del proselitismo político a destiempo, por lo que justificó la convocatoria de la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos, para tratar ese tema.



Tras visitar el Congreso Nacional, Castaños Guzmán consideró prudente, oportuno y necesario que el órgano electoral reúna a los delegados de las fuerzas políticas, a fin de frenar sus campañas anticipadas.



Servio T. Castaños dijo que las campañas a destiempo siempre han sido una práctica de los partidos políticos. Indicó que aunque existen normas, la JCE no cuenta con las herramientas suficientes para regular el sistema político, por lo que cree urge que el Congreso apruebe las reformas electorales que cursan en el Senado. “Porque las sanciones que la Ley (de Partidos) contempla son solo de naturaleza administrativa(…). Por eso la necesidad”, sostuvo. Del mismo modo, aseguró que el proselitismo político debe iniciar el próximo dos de julio del 2023, sin embargo, los partidos se han adelantado.