Los partidos políticos principales firmaron ayer el pacto por la integridad electoral que incluye, entre otros puntos no promover candidaturas presidenciales ni ningún otro nivel de elección.



El acuerdo consiste en actuar con prudencia y propiciar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común y fue rubricado en la sede de la Junta Central Electoral (JCE).



“Nuestra Nación exige a todos los actores del sistema un compromiso de prudencia, de propiciar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común, sobre todo, tras el impacto de una pandemia que afectó al mundo y de una crisis internacional que debe ser enfrentada a través de la institucionalidad democrática; y es que la Junta Central Electoral tiene el compromiso irrenunciable de cumplir y hacer cumplir las normas electorales y la igualdad de competencia de las organizaciones políticas en el proceso eleccionario como base de la integridad electoral”, establece el documento.



Los miembros del Pleno de la JCE suscribieron en primer orden el acuerdo y luego procedieron a firmarlo los representantes de las organizaciones políticas presentes en el encuentro, es decir presidente, secretario, secretaria o en su defecto a quien designaran las organizaciones políticas para la firma de orden.



El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez, resaltó el compromiso irrenunciable de cumplir y hacer cumplir las normas electorales y que harán todo lo que les corresponda para hacer esto realidad, ya que la ley es clara cuando prohíbe las precampañas y campañas a destiempo.



“Es un compromiso del más alto nivel para con sus afiliados, afiliadas y con la ciudadanía. En la medida que las organizaciones se comportan, así se comportan sus afiliados”, precisó Jáquez, al añadir que el cumplimiento de lo pactado llevará al país a un proceso electoral justo, transparente y equitativo.



Convocan audiencia el 10 este mes



La JCE convocó a los partidos a una audiencia para el diez de este mes para discutir la creación de la unidad sancionadora de las violaciones a las leyes.



El presidente de la JCE explicó esa unidad figura entre las acciones inmediatas relacionadas a la propuesta de la creación de una unidad que establezca las sanciones administrativas ante las violaciones a las normas electorales, la cual se estableció el 23 de febrero de 2022 y se aprobó a unanimidad.



Asimismo, destacó que en junio de 2022 fue remitido un borrador de dicha propuesta a los partidos, movimientos y organizaciones políticas, así como a los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil, para lo que se dio un plazo que luego se amplió para que hicieran sus observaciones.



Las prohibiciones



Los partidos se comprometieron a no realizar mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos, a no colocar vallas, afiches o cruzacalles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que estas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios, y que no sean visibles al exterior, así como la colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros. También a no promocionar ni a reconocer por parte de los partidos a los aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.

Asumieron un compromiso con la JCE

Los partidos que firmaron el compromiso por la integridad electoral fueron el partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (Alpaís), Dominicanos por el Cambio, Partido Unidad Nacional (PUN), Bloque Institucional Socialdemócrata, Partido Cívico Renovador, Partido Revolucionario Social Demócrata, Partido Democrático Alternativo (MODA), Frente Amplio, País Posible, Partido Liberal Reformista, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Demócrata Popular, Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Verde Dominicano, Partido Generación de Servidores, Partido Opción Democrática, Movimiento Patria para Todos, Movimiento Unitario Nosotros Pa Cuándo y Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo. Alianza por la Democracia (APD) se negó a rubricar la propuesta bajo el alegato que es innecesario porque lo que procede es hacer cumplir la ley y que el acuerdo lo que hace es debilitar a la JCE.