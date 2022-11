El tema de las alianzas para las elecciones del 2024 ha quedado en pausa, por el momento, en las estrategias de los partidos políticos.



Por el contrario, todos se han lanzado al “proceso de crecimiento y fortalecimiento”. De los 29 partidos que tiene el sistema, tres quieren encabezar alianzas, el oficialista PRM, y en la oposición, el PLD y la FP.



Hay organizaciones como Alianza País y Opción Democrática, que tienen vocación de alianza con partidos tradicionales. Las diferencias, incluso, los separan a ellos mismos que prefirieron disolver una fusión que hicieron para el 2020 para trillar caminos separados.



Las dos principales organizaciones de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) que habían desarrollado un discurso “divididos no ganamos” en los últimos meses muestran que ese enfoque ha mermado.



Las organizaciones que habían tratado acuerdos electorales aunque de manera informal, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que habría conquistado varios de los minoritarios que apoyan al Partido de la Liberación y la Fuerza del Pueblo (FP), exhiben una pausa en ese tema.



De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que es una de las organizaciones más apetecibles para alianzas pues fue el cuarto más votado en los pasados comicios, escogió a Miguel Vargas como candidato presidencial y la organización dice que está en crecimiento y fortalecimiento y que no es momento de hablar de alianzas.



El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el quinto de mayor votación en el 2020, que está inmerso en el proceso de reestructuración interna para escoger nuevas autoridades, la mayoría de sus dirigentes favorecen una alianza con el PRM. Sin embargo, esa idea no tiene el apoyo total de la dirigencia del partido rojo.



En tanto, el coordinador de las alianzas para la FP y Leonel Fernández, José Francisco Peña Guaba, había organizado un acto con la participación de varios partidos, pero eso no ocurrió.



En el PRM, los partidos que apoyarían esa organización para las elecciones del 2024, estarían bajo la coordinación del presidente del Partido Cívico Renovador (PCR), Jorge Radhamés Zorrila Ozuna, que en las pasadas elecciones fue aliado del PLD.



Entre el grupo de partidos que abandonarían al partido morado también figuran el Partido de Acción Liberal (PAL), la Unión Demócrata Cristiana (UDC) que dirige Luis Acosta Moreta, El Gallo y el Partido Revolucionario Independiente (PRI).



Algunos de los dirigentes de esas organizaciones se han reunido con el presidente Luis Abinader y estarían esperando ser nombrados en el gobierno.



Algunos de esos dirigentes esperaban los nombramientos para agosto de este año, pero la promesa se pospuso para enero del 2023.



De sus aliados en las pasadas elecciones, el PRM solo ha perdido al Frente Amplio. La FP al PRSC y habría que ver que hace el Partido de Unidad Nacional (PUN) que apoyó al partido verde en los pasados comicios.



La Fuerza Nacional Progresista (FNP), que también fue aliada de la FP, mantiene una actitud crítica al gobierno por el tema migratorio, pero también lo respalda en acciones como la construcción del muro fronterizo.



Los aliados asegurados que tiene el partido que lidera Fernández hasta ahora son el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Oposición, casi obligada a unirse en municipales

Las alianzas para el 2024 tendrán dos momentos. En las municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo. En las votaciones municipales los partidos de oposición están casi obligados a hacer alianzas, de lo contrario, a menos que ocurra algún acontecimiento inesperado, podrían ser barridos por el PRM. El partido oficial ha logrado sonsacar una gran cantidad de alcaldes del PLD, PRD y la FP, lo que llevó a esas organizaciones a quejarse ante la JCE, querella que aún no ha recibido respuesta por parte del organismo comicial. La posibilidad de una alianza entre la FP y el PLD no está clara. Recientemente, dirigentes como José Ramón Peralta, del Comité Político del PLD y Roberto Rosario, de la Dirección Política de la FP, han emitido declaraciones que parecen alejar el proyecto de ir unidos para enfrentar al PRM. Además de ganar plazas municipales, los partidos de oposición están obligados a evitar el golpe de efecto que tendría en las congresuales y presidenciales un triunfo arrollador del PRM en las elecciones de febrero. En una entrevista Peralta afirmó: “Hay partidos que no ganan un distrito municipal” en referencia a la FP. Más reciente, Rosario dijo que hay que ver cuál partido no gana nada.