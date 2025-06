La comisión especial de diputados que estudia el pliego de ley de candidaturas independientes suspendió su encuentro de ayer debido a que los partidos políticos representados allí pidieron una prórroga para hacer una consulta final sobre la controversial legislación.



Se trata del segundo encuentro que de manera consecutiva cancela la comitiva presidida por Elías Wessin; el primero fue el lunes de la semana pasada, a petición del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien también pidió tiempo.



“Y si la mayoría de la comisión eso fue lo que decidió, pues hay que hacerlo”, explicó el diputado nacional del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) al considerar que en la semana que viene se va a “aterrizar” al respecto.



Aunque aclaró que no sabe los motivos por los cuales las organizaciones políticas hicieron la solicitud, adelantó que hay algunos puntos conflictivos con el tema de las candidaturas independientes, como es el del doble registro de las asociaciones cívicas por las que irían los aspirantes independientes: primero bajo la Ley 122-05 y luego ante la Junta Central Electoral (JCE)



También está el tema del 2% de los inscritos en el padrón, que es parte de los requerimientos que se le pide a las entidades no partidarias para ser avaladas ante la JCE y competir en los comicios. “Ese es otro tema que está en conflicto, y estamos viendo cómo se subsana y se llega a un consenso”, subrayó Wessin al dar las informaciones.



El pasado mes de mayo, la Junta Central Electoral cambió su criterio de requerimiento para las candidaturas independientes contemplado en su proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados, para que en vez de un 2% del padrón electoral, dicho porcentaje sea de los votos válidos emitidos en la última elección general, como se le exige a los partidos políticos.



No obstante, el presidente de la comisión especial dijo que habrá que revisar la moción que hace la entidad electoral, ya que en las demarcaciones pequeñas ese 2% de firmas “es muy poco”, por lo que entiende que en esos territorios habría que aumentar la proporcionalidad. Consideró que el 2% sí aplicaría para una candidatura presidencial.



Partidos en comisión



Además del PRM y PQDC, la comisión especial de candidaturas independientes la integran legisladores de los partidos de la Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (AlPaís) y Dominicanos por el Cambio (DxC).

Apelan a una opinión consensuada

Elías Wessin indicó que las diferencias que hay en torno a las candidaturas independientes es una situación que no se puede resolver “al vapor”.



“Hay que seguir escuchando y viendo, para que salga de aquí una opinión consensuada, que el pleno de la Cámara de Diputados la acepte”, sostuvo.



La comisión especial está apoderada de tres proyectos de ley de candidaturas independientes: dos buscan regularla y uno eliminar la figura.