La integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, considera que las reformas que promueve el Gobierno deben tratarse fuera del Congreso Nacional e involucrar en ellas a todos los sectores de la República Dominicana.



La representante de la entidad cívica aboga por una conversación sana y seria con todos los actores de la sociedad, pero fuera del órgano bicameral, debido a que el partido oficialista tiene mayoría calificada en ambas cámaras parlamentarias.



Asimismo, más que un pacto entre el Gobierno y la sociedad, se necesita una conversación con todas esas reformas en una mesa de discusión a nivel nacional, según precisó. “Que todos los sectores se unan a la discusión, que la discusión no se lleve en el Congreso sino fuera, donde todos los sectores de la sociedad civil y la sociedad dominicana formen parte de esa discusión”, enfatizó.



La excoordinadora general de PC está convencida de que tratar los temas únicamente en el órgano legislativo podría generar inquietud en la población dominicana.



Recordó que la reforma fiscal no es de ahora, sino que fue demandada en el año 2015 con la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (Ley 1-24), razón por la que cree ya es hora de que se hable del tema de manera seria, sin olvidar la calidad y eficientización del gasto.



“Siempre hablamos de la reforma, pero lamentablemente yo creo que nos causa muchísima inquietud saber qué se va a hacer con ese dinero que se va a recaudar, si sabemos que tenemos, lamentablemente, con lo que ya se recauda, una contribución del Estado de manera ineficiente. Y realmente cuando hablamos de la calidad del gasto, tenemos que mejorarla; primero hay que hacer eso y luego la reforma”, sostuvo.



“Hay otros temas pendientes”



Sobre el tema, Zoraima Cuello, excandidata a la vicepresidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que hay muchos aspectos pendientes en el país que deben ser tratados antes de hablar de las reformas.



Para la dirigente peledeísta -que aclaró que emite su opinión, no la del partido- hay otras prioridades a nivel nacional que deben ser resueltas, como las leyes complementarias de la Constitución del 2010, entre ellas la reforma al Código Penal. Al igual que Leidy Blanco recordó que la Ley 1-12 establece la reforma fiscal, pero que el Gobierno tiene primero que revisar los gastos públicos y eficientizar el sector eléctrico. l Abed-nego Paulino

Dice que reformas deben ser fruto del consenso

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que la sociedad, en sentido general, debe estar dispuesta a participar en las reformas: tanto en la constitucional como la fiscal. Considera que las reformas deben ser fruto de un consenso entre los partidos políticos y sectores del país.



De los Santos, Leidy Blanco y Zoraima Cuello ofrecieron las declaraciones al salir del acto de rendición de cuentas del Defensor del Pueblo.