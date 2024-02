El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, expresó que esa organización está “fajada” con su candidato presidencial, Abel Martínez, y aseguró que en una eventual segunda vuelta, como plantea la alianza, este recibirá el apoyo del expresidente Leonel Fernández.



“Abel Martínez va a recorrer su camino, el Partido de la Liberación Dominicana va a recorrer su camino. En segunda vuelta, Abel Martínez recibirá el apoyo de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo”, afirmó al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN.



Sobre la salida de los congresistas del su partido y aliados de la Asamblea Nacional durante el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, expresó que lo sucedido es simplemente una expresión de la vida democrática.



“Ellos lo hicieron en el pasado, los nuestros lo hicieron ayer. Por lo menos, no lo hicieron de manera ruidosa, simplemente no asistieron ayer. Y eso es un derecho que le asiste a un legislador. Ellos lo hicieron peor en el 2020”, manifestó.



Sobre la carta del ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, dijo que los miembros de un partido tienen sus ideas que pueden expresar en el mundo de las redes sociales, pero que el PLD tiene horizontes estratégicos y promueve y articula acciones de carácter.



“Es una carta, perfecto. Jaime David siendo Jaime David. Pero la alianza presidencial nunca estuvo en juego. Aquí hay un acuerdo de segunda vuelta que se ha mantenido”, dijo tras afirmar que era imposible una alianza en las 32 senadurías debido a la realidad de los territorios políticos.



Elecciones municipales



Mariotti dijo que la única afectada por la abstención de votantes, el transfuguismo y la compra de cédulas en las elecciones municipales, fue la democracia dominicana.



“La primera gran perjudicada es la democracia. En mis 33 o 34 años en la vida política, nunca había visto algo así”, expresó.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtuvo 1 millón 747, 822 votos. Mientras que el opositor PLD quedó en segundo lugar con 786 mil 785 voto.

Define al PLD como un partido resiliente

Algunas de las alcaldías ganadas por el PLD fueron la de Vallejuelo (San Juan), donde ganó el candidato Eddy Morillo Martínez con el 49.24%; Villa Altagracia, Luis Pavolo con el 58.14%; Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavárez, con el 49.04%; Sabana Larga, Pedro Alberto Castillo Casado, con el 52.09%, y en Monción, Joselito Espinal, con el 51.81%.



En cuanto al PLD, Mariotti manifestó que en el 2024 la organización cumplirá 50 años de existencia y la calificó como la organización del progreso.



“Eso es el PLD. Y por eso va a vivir muchos años. Celebraremos otros 50 años”, concluyó. Definió al PLD como resiliente y con las tres P delante, significando con ello Partido, Pueblo y Progreso.