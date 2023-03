Los peledeístas trataron de entrar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que ocasionó un caos que dejó heridos

Luego del apresamiento de dos miembros de la cúpula acusados de corrupción, la militancia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) protestó frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el Comité Político se declaró en sesión permanente y advirtió que “nadie sacará de las calles” a la organización.



De esa manera, el partido opositor les planta la cara a las últimas acciones del Ministerio Público que en poco más de dos años ha presentado cuatro grandes casos de corrupción de los gobiernos de Danilo Medina, y en todos figuran personas del entorno del líder y presidente de la organización. Desde dos hermanos sometidos, Alexis y Magalys Medina; el jefe de seguridad, Adán Cáceres, hasta los ministros de mayor influencia, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero.



Castillo, además fue el candidato presidencial de la organización en las elecciones de 2020. De hecho, el PLD ha centrado su relato de defensa en la figura del exministro de Obras Públicas. Ese hecho, la acción de militancia en las calles y la redacción del documento de pedido de medida de coerción inyectan una alta dosis política al expediente Calamar, el último caso de corrupción sometido por el Ministerio Público.



“A nuestra dirigencia le decimos que se mantenga atenta a las instrucciones del partido. En la próxima reunión del Comité Central de este domingo se tomarán importantes decisiones para la defensa de la democracia, de los intereses del pueblo dominicano, y el Comité Político está procediendo a convocar una jornada nacional de movilización en defensa de todo lo antes mencionado”, establece el documento leído por el secretario general, Charlie Mariotti.



Piden investigar a Abinader



El PLD también pidió al Ministerio Público que investigue al presidente Luis Abinader. “El PLD solicita al Ministerio Público que investigue a Luis Abinader, ya que el ciudadano Ángel Lockward, hoy apresado, ha declarado en más de una ocasión que le entregó 400 millones de pesos al hoy presidente de la República para su campaña. ¿Si el Ministerio Público objetivo e independiente ha dicho que ese dinero de Lockward es ilícito, por qué entonces no ha investigado al presidente de la República?”, señala el documento del partido de oposición.



El documento del partido morado precisa que supuestamente el Ministerio Público esperó la cercanía con las elecciones para imputar a Gonzalo Castillo y que supuestamente hay un interés político en los nuevos encartados porque se habrían preparado los expedientes hace dos años y meses, pero esperaron estar a menos de un año de las elecciones para accionar.



“Quien sacó 4 de cada 10 votos en el país, es claramente el resultado de que Luis Abinader sabe que su caída no hay quien la pare y que, por el contrario, Abel Martínez cada día conquista más el corazón de esos dominicanos que quieren ver un gobierno que dé resultados. Se habla de financiamiento ilícito de campaña y nosotros nos preguntamos: ¿a quién financió el narcotráfico, de qué partido son los extraditados y los extraditables?”, apuntó.

Los altos dirigentes del PLD hablaron durante una rueda de prensa. Para dispersar a la multitud, policías lanzaron bombas lacrimógenas. El Palacio de Justicia fue acordonado por agentes del cuerpo del orden.

PLD se manifiesta y crea caos



Tras la rueda de prensa del partido, ya el reloj avanzaba cerca del mediodía cuando decenas de simpatizantes y hasta legisladores del PLD llegaron ayer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a reclamar por la detención de los funcionarios del pasado gobierno tras ser vinculados a actos de corrupción.



Una situación inusual que dejó a varias personas heridas, incluidos policías judiciales y congresistas, y paralizó las labores de todos los tribunales.



El apresamiento de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, fue “la gota que rebosó la copa” para que el ex vicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal y otros miembros del opositor partido ondearan sus banderas, gritaran a toda voz y trataran de entrar por la fuerza a la sede judicial en la que los detenidos se encuentran recluidos desde el fin de semana a la espera de ser presentados ante un juez.



Cuando los peledeístas llegaron, desde la casa nacional del PLD (donde también se habían manifestado), gritando “soy peledeísta y no tenemos miedo”, las puertas de la edificación fueron cerradas por los agentes de seguridad. Pero una comisión de legisladores y otras personas acapararon una de las entradas y exigían que los dejaran entrar.



Ahí comenzó “el lío”. Entre el forcejeo, los manifestantes lanzaron piedras y rompieron los cristales de una de las puertas y con ello hirieron en la cara a uno de los policías y a otro en la mano. Inmediatamente, el primero de ellos, fue conducido por compañeros hacia un baño cercano, pero como pudieron parar la sangre, lo llevaron al médico legista que está disponible en el palacio.



“Casi me sacan un ojo, porque el cristal en vez de desgranarse se convirtió en puyas”, explicó uno de los agentes. Los diputados Rudy Méndez (Ñiñín), Luis Henríquez, Aracelis Doñé y Luis Vargas también resultaron heridos.



La situación provocó pánico entre los que se encontraban dentro del edificio, a tal punto que los empleados judiciales corrían y se encerraban en sus oficinas, mientras las audiencias que estaban en curso tuvieron que ser recesadas.



Una sola bomba lacrimógena, lanzada por un agente policial que se encontraba fuera del palacio, bastó para que el grupo de personas se dispersara no sin antes sentir la picazón en los ojos y la asfixia que provoca el gas.



Los manifestantes también lanzaron piedras a los agentes. Una vez calmada la situación, las puertas del Palacio de Justicia seguían cerradas y resguardadas por policías.



Se espera que este martes, las inmediaciones del Palacio también estén custodiadas por agentes.

La Fuerza del Pueblo fija su posición

La Fuerza del Pueblo también habló sobre este caso. El vicepresidente del partido, Radhamés Jiménez, señaló que la organización política apela a que en este caso se respete el debido proceso. “Esta organización siempre se apega a los principios y preceptos constitucionales, que establecen el seguimiento de un debido proceso de ley y el reconocimiento del principio universal de presunción de inocencia”, sostuvo. El dirigente opositor emitió sus declaraciones tras concluir la reunión de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, que fue presidida por su titular, Leonel Fernández. “La Fuerza del Pueblo se fundamenta en los principios constitucionales que sustentan el estado social y democrático de derecho,” dijo. Se tiene previsto que este martes los acusados de pertenecer a un entramado que habría distraído del erario más de 19 mil millones de pesos, sean presentados ante un tribunal para conocerles medida de coerción.

19

El Ministerio Público apresó a 19 personas a quienes le imputa distraer del erario 19 mil millones de pesos.

Reacción

El PLD se declaró en sesión permanente y advirtió que “nadie sacará de las calles” a la organización.