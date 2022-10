Sin ganador claro, el líder de la organización ha llamado a los que no ganen a aceptar la derrota y garantizar unidad

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) va mañana a la prueba más importante de la organización desde que salió del poder en el 2020 y se dividió en el 2019: la elección de la candidatura presidencial para los comicios del 2024. El escenario de esa importante cita es que nada parece definido en cuanto en quién recaerá la candidatura.



El mes de octubre es particularmente emblemático para el PLD. Fue en las primarias del 6 de ese mes del 2019 entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, cuando se selló la división de la organización que posteriormente provocó la salida del poder de la agrupación que tenía 16 años consecutivos en el control del Estado.



El partido morado no solo perdió el Poder Ejecutivo, también quedó en minoría en el Congreso y en los puestos municipales.



La organización llega a la fecha con el discurso de mantener la unidad y acatar los resultados de la consulta. En una reunión del Comité Central, los aspirantes se comprometieron a respetar el resultado que dé la comisión electoral y respaldar a quien resulte electo en la votación de mañana. Durante la campaña interna no se observó un lenguaje hostil entre los aspirantes ni amenazas de división si el resultado no es favorable.



Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo y Maritza Hernández, competirán por la candidatura, pero los tres primeros salen como favoritos para encabezar la boleta morada.



El presidente y líder de esa organización, el expresidente Danilo Medina, instó a los competidores a saber perder y garantizar la unidad de la organización para lograr éxito electoral en el 2024.



“Aquí se pierde y se gana, es más, siempre son más los que pierden que los que ganan. El próximo domingo habrá un solo o una sola ganadora o ganador y habrá cinco perdedores. El reto nuestro está en que los compañeros que no salgan beneficiados acepten de buena manera el resultado”, subrayó en una entrevista en el programa Zol de la Mañana al principio de esta semana.



El veterano político fue insistente en enviar el mensaje sobre saber perder. “La gente se ha acostumbrado a que va a los certámenes a ganar, no a perder, pero se debe aceptar cuando se pierde”, comentó el expresidente.



En medio del proceso, la dirigencia del PLD ha expresado que tiene una amplia expectativa de participación con un padrón de más de seis millones de votantes.



En tanto, la presidenta de la Comisión de Elecciones, Alejandrina Germán, ha dado garantías de transparencia en el proceso de votación y en los resultados.



“Como se ha organizado y el nivel de participación, de coordinación y de consenso con todos los aspirantes a la candidatura presidencial y sus representante en todo el país, nosotros lograremos un proceso en armonía, con tranquilidad, con una competencia sana y al final, tal como como afirmaron los aspirantes en el convenio que firmaron y el compromiso que hicieron, el que obtenga mayor simpatía será apoyado y seguido por los demás y espero que así sea”, precisó en un comunicado enviado ayer por el PLD.



Sobre la confianza en el proceso, la veterana dirigente del partido morado declaró: “Ningún compañero tendrá razón para decir que se le hizo alguna artimaña para que perdiera, ya que el proceso se ha montado con la participación de todos los representantes de los aspirantes y estamos seguros que no habrá problemas… por falta de credibilidad de los resultados”, agregó según un comunicado de la organización.



El sistema de votación que usará la organización es electrónico y la dirigente del PLD informó que se le hicieron las auditorías correspondientes y que a los aspirantes también se les permitió realizar investigaciones para garantizar la transparencia y confianza en el proceso de votación.



Las cifras del montaje



Alejandrina Germán precisó que los centros de consulta serán dirigidos por una comisión integrada por 5 o 7 dirigentes seleccionados en consenso con los representantes de los aspirantes a la candidatura presidencial.



La dirigente del PLD explicó que cada recinto de consulta cuenta con un técnico en informática que ha sido formado para dar asistencia con la máquina, al igual que un equipo de miembros de los comités intermedios que darán apoyo y asistencia a quienes participen en la consulta, así como equipos responsables de la seguridad.



La Comisión Organizadora informó que desde inicio de semana empezó la distribución de todos los equipos y materiales con los que operarán las Comisiones de Centros de Consulta. En total, son 2 mil 988 máquinas, acompañadas de la valija que contiene la papelería y materiales correspondientes.



Germán explicó que 30 mil militantes de esa organización estarán a cargo de llevar a cabo la jornada de participación organizados en 2 mil 732 comisiones de centros de consulta que operarán en mil 589 recintos, en todo el país.



Los voluntarios han sido propuestos o consensuados por los aspirantes y han recibido formación para las diferentes etapas del proceso.



El secretario de asuntos electorales del PLD, Tommy Galán, dijo que los resultados de las votaciones empezarán a fluir a partir de las 5:00 de la tarde cuando cierran las votaciones.



“Cerrada la mesa, estableciendo el escrutinio y, aunque hay un acta que sale como resultado de lo que recopila la máquina, esta debe coincidir con la que está en la urna. Recuerden que cuando una persona vota, se imprime o genera una boleta que tiene nombre, número en que fue registrada, rostro y aspirante por el que votó”, explicó sobre el proceso de conteo de los votos.



El Ministerio de Educación autorizó al PLD a usar los planteles escolares y la Junta Central Electoral (JCE) le prestó algunos materiales de votación. La JCE ha advertido que la consulta del PLD no tiene vinculación legal debido a que elige la candidatura fuera de fecha pues, según la ley, corresponde en el mes de octubre del 2023.