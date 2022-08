Email it

A fin de aunar esfuerzos para sacar las reformas electorales en esta legislatura, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) se reunirá hoy lunes con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; y el titular de la Comisión Permanente de JCE de dicha cámara, Elías Wessin Chávez.



El encuentro se realizará en el despacho de Pacheco a las 10:00 de la mañana, según confirmaron ayer Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE; y Fausto Polanco, director de prensa de la Cámara Baja.

Alfredo Pacheco adelantó el pasado fin de semana que se van a buscar fórmulas y salidas para agilizar la aprobación de las reformas electorales. Estas son la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y la 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.



En ese sentido, Jáquez Liranzo indicó que el objetivo de la reunión es “para aunar esfuerzos”, ya que está convencido que en esta legislatura habrá reforma electoral.



Sobre el tema opinó también Rafael Armando Vallejo Santelises, miembro titular del Pleno, quien dijo a elCaribe que en el encuentro abordarán que el proceso del conocimiento de las reformas a las leyes electorales se despeje de todo problema y se armonicen todos los criterios para que las reformas se conozcan y aprueben en esta legislatura.



El funcionario también precisó que buscarán que las modificaciones a las legislaciones sean “como nosotros la presentamos”.



Los miembros del Pleno hablaron tras participar en la conferencia “Partidos políticos: amenazas a su permanencia”, impartida por Vallejo Santelises en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la (UASD), en el acto de apertura de la “Maestría en Ciencias Políticas y Administración Electoral, que será impartida por la UASD en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (Efec).



El conferencista dijo que la propuesta a la Ley 15-19 contempla “la reducción sensible de los montos que la ley permite gastar para cada una de las posiciones de elección popular”, así como la reducción de los tiempos para realizar actividades propias del proselitismo.



Ambiente



La visita de los altos dirigentes de la Junta Central Electoral a la Cámara Baja ocurre en momentos en que distintas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre la necesidad de una reforma a dichas legislaciones, para así garantizar que los comicios del 2024 sean efectivos y sin males que lamentar.



Contrario a ello, los partidos políticos han guardado silencio al reclamo de la urgencia de aprobar esas modificaciones, tal como resaltó este medio en la noticia principal del pasado viernes.



Sobre el tema, se pronunciaron la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados y la especial del Senado, a través de sus presidentes, quienes expresaron estar a la espera que los partidos políticos con representación en el Congreso se decidan sobre las reformas a dichas iniciativas.



El Senado está apoderado de las propuestas de modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político y la Orgánica de Régimen Electoral desde el pasado 05 de abril. Esa ala del Congreso trabaja las propuestas por separado (con cada ley). En tanto, la Cámara de Diputados trabaja con un código electoral, iniciativa de los diputados Miguel de los Santos (PCR) y Miguel Bogaert (BIS).



Voceros difieren en si juntar o no iniciativas



Sobre si crear una comisión bicameral a fin de fusionar los proyectos de reformas electorales que hay en el Senado con el Código Electoral de la Cámara de Diputados, los voceros de las bancadas partidarias de los principales partidos del país difieren. Tanto Franklin Romero como Juan Julio Campos, portavoces del PRM y PLD en el Senado y la Cámara de Diputados, abogaron por la creación de una comisión bicameral a fin de fusionar las iniciativas y lograr que se aprueben. En tanto, Omar Fernández, representante de los diputados de FP no es partidario de crear dicha comisión, al considerar que se perdería más tiempo, ya que “sería como arrancar con los trabajos desde cero”, por lo que consideró se debe continuar los trabajos de las piezas en el Senado y luego ratificarlos en la Cámara de Diputados.



El pasado 23 de junio, Alfredo Pacheco reveló que, a petición de la propia Junta Central Electoral, se ha estado evaluando “desestimar” el proyecto de ley del Código Electoral, a fin de consensuar “el que se está trabajando en el Senado”.



En reacción, Elias Wessin, se mostró abierto a apoyar la decisión que tome la mayoría de los congresistas en torno al tema.