Polanco anuncia su renuncia del PLD

NUEVA YORK.- El postulado candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción Uno en Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, formalizará su renuncia de esa organización política.

El anuncio lo hizo este sábado a través de Canal América 1014 de Optimum, Carivisión Canal 26 de Altice y Claro, 22 de Aster, 46 de Telenord, y Fopppredom, además, en vivo por el Canal de YouTube de “Nosotros en USA”.

“Es hora de renunciar al PLD, basado en los acontecimientos desde el 5 de julio 2020, en mi contra; no me veo en otro papel que no sea renunciar a ese partido, y lo haré próximamente a través de una rueda de prensa, para informarles a mis seguidores en USA, RD y el mundo el rumbo a seguir a favor de la diáspora, nuestras gentes, nuestra democracia y nuestro país”, expresó Polanco.