La designación de Francisco Javier García como Director de Campaña del aspirante presidencial del PLD es una decisión que refleja la firme decisión de Abel Martínez de ganar las elecciones de mayo del 2024. No es una simple designación, es una clara señal de que Abel y el PLD van a enfrentar con todo a Luis Abinader y a Leonel Fernández, para quedar por encima de ambos desde la primera vuelta.



En toda campaña electoral hay dos elementos que juegan un papel de primer orden para lograr la victoria. El primero es el candidato, que tiene la personificación de lo ofertable al electorado, es el puente principal por donde se transportan todas las promesas de campaña, y es quien representa la esperanza de los electores. El segundo es el jefe de campaña, una figura que es el soporte principal del candidato, el estratega y visionario de las ideas y mensajes.



Abel es un candidato con muchas fortalezas. Es un gran batallador. Es la novedad del proceso y tiene a su favor que no ha sido presidente. Es un trabajador sin límites, que sabe hacer lo que tiene que hacer para ganar los procesos. Y en esta ocasión, cuando se enfrenta a dos figuras de la dimensión y proyección de Luis y Leonel, Abel no puede escatimar ningún esfuerzo. Por eso designó a Francisco Javier, quien ha dirigido cuatro campañas electorales nacionales del PLD y en todas ha logrado la victoria del candidato, se ha convertido de esta manera en el más exitoso de todos los jefes de campaña que ha tenido la historia política moderna de nuestro país.



Fue jefe de campaña del doctor Leonel Fernández en las elecciones del 2004 y del 2008, y en ambas ocasiones logró que ganara en una primera vuelta, con un porcentaje de 57% y 53% respectivamente.

Asimismo, fue jefe de campaña del licenciado Danilo Medina en las elecciones del 2012 y del 2016, y logró nuevamente que ganara ambas elecciones en la primera vuelta. En las del 2016, Danilo obtuvo un 62% de los votos, la más alta votación de toda la historia electoral moderna de la República Dominicana.



A eso se agrega que Francisco Javier fue el jefe de campaña nacional del PLD en las elecciones congresuales y municipales del año 2006, y garantizó que ese partido, junto a sus aliados, obtuviera el 52% de la votación, 22 de 32 senadores y 96 de 178 diputados. Asimismo, fue el jefe de campaña del PLD en el Distrito Nacional en las elecciones congresuales y municipales del 2010, logró ganar la senaduría con el extinto Reinaldo Pared, la alcaldía con Roberto Salcedo y la mayoría de los diputados y regidores.



En todos los procesos electorales que le ha tocado dirigir, Francisco Javier ha sabido actuar con el mayor tacto. Su capacidad de comunicar y de convencer, su sentido de la realidad y su visión para saber lo que le conviene y no le conviene al candidato, son cualidades que lo convierten en un jefe de campaña que puede servir de ejemplo y de modelo.



El que dos políticos de la capacidad y la experiencia de Leonel Fernández y Danilo Medina, le hayan confiado dos procesos electorales cada uno, es una muestra de que Francisco Javier es un batallador eficaz y una garantía de éxito.



De acuerdo con los especialistas en campañas electorales, un jefe de campaña debe ser un hombre de confianza del candidato, pero con cabeza e ideas propias para frenar cualquier error. Francisco Javier demostró tener esa cualidad en todas las campañas que ha dirigido. Es un hombre de temple, de convicción y maneja con eficacia situaciones críticas. Sabe escuchar a las personas, discutir estrategias con los especialistas y mantener la firmeza de sus ideas cuando entiende que son de beneficio para el candidato y para la causa. Otro elemento importante en un jefe de campaña es su capacidad ejecutiva, su espíritu pragmático y su convicción para no ceder en las decisiones de trascendencia. En todos esos aspectos, Francisco Javier ha mostrado un gran desempeño, lo cual es valorado ampliamente por todos las personas que han trabajado bajo su mando.



Como el jefe de campaña es el vocero oficial del candidato, quien ejerza esa función debe ser un gran comunicador y manejador de la relación con los medios. Todos los analistas políticos coinciden en que Francisco Javier es un comunicador de gran calibre, un diseñador de estrategias de comunicación y un fino manejador de las relaciones que debe tener una campaña presidencial con los medios de comunicación escritos, televisivos y de redes en estos tiempos tan complicados. No hay duda alguna: La designación de Francisco Javier como jefe de campaña es una decisión correcta y una buena señal de triunfo que da Abel Martínez.