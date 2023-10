Barahona.- Alegando maltrato por parte de los que define como «dueños de la Fuerza del Pueblo», en esta provincia, la precandidata a diputada, Maridalia Moreta, renunció de manera irrevocable de la organización que dirige el expresidente Leonel Fernández.

En un comunicado de prensa Moreta dice que lamenta que tras haber hecho una encomiable labor por la Fuerza del Pueblo (FP) en la provincia, fue implacablemente maltratada por los que dice ser «los dueños del partido».

Señala que desde que lanzó sus aspiraciones a diputada por la FP logró una aceptación tan grande en los distintos sectores y barrios de los once municipios que confirman la provincia Barahona, que los comunitarios la calificaban como «la diputada del pueblo».

«Esto es una realidad, pero por mi condición de persona humilde y carentes de ciertos recursos, fui relegada a un segundo plano por los dirigentes del partido, a quienes también define como «sectores oscuros», expresa la renunciante.

Se quejó de que esos señores le hicieron tanto daño, que hasta le pusieron las cosas difíciles para que no lograra entrevistarse con Leonel Fernández. Son tan cínicos que me hacían creer que me ayudaban en tal sentido para que yo lograra este objetivo», comentó.

Señaló que a pesar de esos señores conocer que el apoyo que ella tenía en el seno del pueblo y los resultados de su trabajo comunitario en bien del partido, ni siquiera mencionaban su nombre en las actividades de que realizaba la organización, aunque ella estuviera presente.