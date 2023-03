Santo Domingo – El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), reunió este domingo a su dirigencia nacional para coordinar los trabajos que realizarán de cara a las próximas elecciones.

La actividad estuvo encabezada por su presidente, Luis Miguel De Camps, quien destacó que, “como organización política, como dirigentes y representantes de los intereses de nuestro pueblo, comprometidos consecuentemente con la construcción de un país más fuerte, tenemos que saber que esa visión de futuro se construye en el presente y que esa construcción en el presente tiene como referencia la experiencia del pasado.

Hizo mención de la famosa frase de que, para no cometer los errores del pasado, tenemos que conocer nuestra historia y aprender de las experiencias.

Durante su intervención destacó que hace años el dirigente Rafa Gamundy le enseñó que, para poder desarrollarse en la política, se debe aspirar.

“Ciertamente, toda aspiración de cualquier dirigente es positiva, es importante, pero para ser político hay que combinar la vocación con la aspiración porque si sólo hay vocación sin aspiración, no se puede construir ese futuro al que se sueña. Pero también si sólo hay aspiración y no hay vocación, puede que esa aspiración no esté sustentada en los mejores intereses, señaló De Camps.