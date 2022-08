Dijo que habrá 2 mil 500 centros de consulta y voto manual en exterior



La dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y coordinadora de la Comisión de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap), Alejandrina Germán, expresó que el objetivo fundamental de la organización en el evento del 16 de octubre, es lograr la unidad y una alta participación. La perspectiva de la política es de al menos 800 mil personas.



Informó que se habilitarán 2 mil 500 centros de consulta y que los equipos de votación serán sometidos a una auditoría independiente. Dijo que los boletines con los resultados serán difundidos luego que se haga un cotejo entre los votos físicos con el acta electrónica.



¿Cuál es el objetivo del PLD adelantando la elección de la candidatura presidencial?



l El objetivo es unificar todo el partido en torno a la figura del compañero o compañera que tenga mayor simpatía en la población dominicana, excluyendo a los que estén inscritos en otros partidos políticos. Por eso se decidió medir el nivel de simpatía de los aspirantes para que todos se unifiquen con el que tenga mayor simpatía y poder consolidar las fuerzas peledeístas con una sola dirección. El objetivo de la consulta es unificarnos en torno al aspirante con mayor simpatía.



¿Cuántos votantes están convocados para esa consulta?



Están convocados todos los que están registrados en el padrón de la Junta Central Electoral hasta el 31 de julio de este año o 45 días antes del proceso de consulta y que no estén registrados en otro partido. Con 45 días antes, ahí ya no se incorporan más, tanto los que están registrados aquí como los empadronados en el exterior que también van a votar.



¿Cuántas personas van a trabajar en el montaje de la consulta?



l Ya están conformadas las comisiones provinciales, municipales, de circunscripciones y de distritos municipales. Cada una de esas comisiones está conformada por siete compañeros. Las del exterior se están conformando ahora, no se ha concluido. El día de las votaciones va a haber en cada centro de consulta, siete compañeros en cada mesa.



¿Cuantos centros de consulta habrá?



Son 2 mil 500 mesas, y en cada una de ellas habrá siete miembros. En los casos que no se pueda hacer con siete se hará con cinco. Ese personal se escogerá en consenso con los aspirantes. En las comisiones municipales, de circunscripciones y del exterior, habrá representante de los aspirantes. Las comisiones de los centros de consulta se van a elegir en consenso con los aspirantes para que cada uno se sienta representado y no tenga dificultad. No podemos poner representante de cada aspirante porque son seis y entonces serían muchas personas.



¿Los boletines, a qué hora tienen previsto emitirlos



El horario de votación es de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Se va a cotejar el resultado, porque además del voto electrónico habrá una urna. Entonces se va a comparar lo que dice el resultado electrónico con el resultado físico. Cuando el compañero vote en la máquina, va a salir un volante impreso, lo va a echar en la urna; en ese volante va a salir una foto pequeña a blanco y negro de por quién votaste. Entonces, al final cuando salga el acta electrónica se va a comparar que coincida con el padrón de concurrentes, los que han votado, y con lo que dice también la urna. Por eso va a ver mucho cuidado de que nadie se vaya con el volante sino que lo eche en la urna antes de retirarse.



¿Para dar el resultado, primero van a hacer un conteo manual antes de emitir los boletines?



Primero sale el acta electrónica, luego se hace conteo manual para verificar que todo coincida, e inmediatamente se transmite el acta electrónica para el resultado de cada centro de consulta.



¿Los equipos estarán manejados por técnicos?



Habrá técnicos para cada demarcación para que cada dificultad que haya se pueda resolver, y también si hay un equipo que presenta fallas pueda ser sustituido sin ningún problema.



¿Cómo se hará la votación en el exterior?



Se va votar en nueve lugares. En vez del voto electrónico se hará con boletas físicas.



¿Por qué no usarán voto electrónico en el exterior?



Porque hay que trasladar los equipos y hacer unos trámites legales que nos generan mucha dificultad y se nos hace mucho más fácil hacerlo con boletas. Las ciudades donde se va a votar son en Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Boston, Massachusetts, Florida; en España, Madrid y Barcelona, también en Panamá y Puerto Rico.l ¿Y cómo hará el PLD para ratificar el candidato cuando llegue el plazo que establece la Ley 33/18?



Ya cuando llegue el plazo legal, se convocaría una convención de delegados o una plenaria general para que ratifiquen al que se haya obtenido la mayor simpatía respetando el plazo que establece la ley. No vamos a violar lo que establece la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos. Nos vamos a unificar en torno al aspirante o la aspirante que tenga mayor simpatía respetando el plazo que establece la ley para hacer la elección ya definitiva.



¿Si alguno de los participantes no queda conforme con el resultado de la consulta, podría mantener sus aspiraciones y competir en el plazo legal?l Esperamos que eso no ocurra. Antes de que se convocara este proceso, todos los aspirantes firmaron un acuerdo y se comprometieron a respetar lo que decida el partido en esa consulta.



¿Contemplan auditar el software que se usará para la consulta?l Se va contratar una compañía para que lo haga y se escogerá en consenso con los aspirantes.



¿Quién diseñó el software?



Hay una compañía que se contrató para eso en acuerdo con los aspirantes.



¿Cuál es la expectativa de participación que tiene la comisión de cara a la consulta?



Tenemos la expectativa que participen al menos 800 mil personas. Para mí lo más importante en este proceso, lo digo en todos los encuentros, es lograr el mayor nivel de participación posible, para mí eso es lo más importante, que la gente se motive a ir a participar en la consulta, que tengamos un alto nivel de participación, porque eso reafirmará nuestras expectativas de la fortaleza del PLD. En lugar de concentrarnos por cuál aspirante se va a votar o no se va a votar, lo importante es que los aspirantes estén confiados en la diafanidad del proceso, y que entre todos los aspirantes puedan motivar la participación. Si llegamos a 800 mil participantes, es un gran logro.



¿Cuál es el costo de la consulta?



Todavía no lo tenemos, pero lo vamos a hacer lo más económico posible. Todavía se está elaborando el presupuesto.