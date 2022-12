El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Quique Antún Batlle, defendió este jueves la legalidad de la Convención Nacional Ordinaria del pasado domingo, donde fue reelecto en el cargo, mientras que Rogelio Genao fue electo primer vicepresidente de la organización.

El dirigente político afirmó que en la asamblea se presentaron dos planchas, pero la mecánica procedimental establece que la primera que se presente es la última en someterse a votación. “Yo no quería presentar plancha, pero había una serie de situaciones, que no viene al caso referir, que me llevaron a tener que presentar una plancha. No quería una confrontación”, agregó.

Entrevistado en Despierta con CDN, el presidente del PRSC manifestó que lo único que ha hecho en política es servir a sus compatriotas y a políticos de otras organizaciones, pero solo ha recibido la ingratitud e inconsecuencia de algunos en múltiples ocasiones.

Manifestó que su concepción política no le permite utilizar dinero para convencer a nadie, y que la solidaridad, la hermandad, la seriedad y la honestidad, son valores fundamentales en el ejercicio de la política. “Y eso es lo que yo he hecho en mi vida. Al que no le he dado, no le he quitado. Lo único que he hecho es servirles a mis compatriotas”, enfatizó.

Quique Antún, quien está en el cargo desde el 2014, expresó que por primera vez se sintió satisfecho, ya que se presentó a la asamblea sin darle un chele a nadie, solo con palabras de amor, y recibió un respaldo que ni él mismo esperaba.

Explica episodio de la asamblea

“Lo que sucedió ahí, fue que le dije al senador Genao ¿tú me vas a hacer presentar una plancha? ¿vamos a ir con dos planchas? Bueno, ellos entendían que tenían mayoría en la asamblea por múltiples razones que no vienen al caso citar. Y le dije: ¿me van a desconsiderar de esa manera? Él me dijo que no había otra alternativa. Pero no pensé que las gorras iban a volar y que la gente iban a coger todo lo que les dieron y votar por lo que le dictaba su corazón y su conciencia”, comentó.

El presidente del Partido Reformista advirtió que no seguirá soportando en silencio todas las calumnias en su contra durante su vida, sino que llegó el momento de hablar y responder a sus adversarios.

“No tengo porqué seguir callado, lo hacía por prudencia, no es que seré imprudente ahora, pero el que diga algo de mí, tendrá que probarlo. Yo sé mucho de mucha gente, y no la digo, pero llegó el momento de que el que tire la piedra, la voy a recoger”, sentenció.

En este sentido, pidió a sus adversarios que sean honestos y dejen la vulgaridad de decir mentiras en su contra.

Por otra parte, informó que este jueves se producirá una reunión del Directorio Presidencial del PRSC, al tiempo de señalar que los cambios en las organizaciones políticas deben hacerse con la debida prudencia, donde se una la experiencia con lo nuevo.

Destacó que, en medio de los desafíos, pudo presentar una plancha con lo mejor de lo que viene emergiendo en el Partido Reformista.

Futuro del PRSC

Al ser cuestionado sobre el futuro del PRSC en un contexto de ruptura y fraccionamientos, respondió que hace falta articular con personas que de corazón creen en los principios y valores que dieron origen a la organización adaptada a los nuevos tiempos.

“Precisamente ese es el mayor reto. Y hoy iniciamos. Iniciamos aprobando todo el plan de acción que les están proponiendo a los jóvenes del partido que fueron elegidos. El día de ayer me lo presentaron y hoy se presentarán a los demás hombres maduros que existen ahí. Pero, sobre todo, la mayoría son jóvenes y con participación de las mujeres”, expuso.

Y agregó: “Es un proceso que resultó unitario, porque al final, de una manera u otra, integramos a dos de los que querían continuar en lo mismo, solo cambiando a la figura del Presidente del Partido. Y gracias a Dios ha surgido una camada de dirigente que podrán proyectar lo que somos”

Puntualizó que en la actualidad se hace política por intereses pecuniarios, en la búsqueda del crecimiento económico y social de particulares, y no para servirle al pueblo dominicano.

Sin embargo, aseguró que el PRSC tiene un grupo de jóvenes de formación que no están en política por intereses particulares ni elevar su ego, sino para servirle al pueblo.

“Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces y nuestros valores. El reto del Partido Reformista es demostrar que no estamos para negociar, y si hay que negociar, debe ser sobre la base de principios y valores y solución a los problemas que tiene el país”, planteó.

Principales problemas del país, según Quique Antún

Resaltó que desde 1996, cuando se produjo la primera reunión del diálogo llevado a cabo en la Universidad Madre y Maestra con la presencia de las principales autoridades políticas y sociales de la época, viene diciendo que el principal problema que afecta a la República Dominicana es la migración haitiana, pero nadie le puso atención

Sin embargo, expresó que más adelante le dijo al expresidente Hipólito Mejía que el principal problema del país era la delincuencia, y tampoco le pusieron atención.