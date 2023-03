La presidenta de la Cámara Civil de La Romana conocerá un amparo de cumplimiento en contra del Concejo de Regidores de esa demarcación tras aprobar no suspender de sus funciones al condenado alcalde Juan Antonio Adames Bautista, alias Tony.



El Concejo rechazó suspender de sus funciones al edil arrestado el pasado jueves para cumplir dos años de prisión, así como pagar una indemnización de 4.5 millones de pesos en favor del escultor Luis Castillo por obras que realizó para la Alcaldía y que fueron colocadas en el Parque de La Romana, pero no se las pagaron.



Ante una instancia de extrema urgencia elevada por la organización Rescate Democrático, ayer, la presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana, Karuchy Sotero, fijó para el 23 de marzo una audiencia en contra del Concejo que aprobó con 9 de 12 votos, no suspender de sus funciones a Tony Adames.



En una certificación de la secretaria del Concejo de Regidores expedida este viernes 17, se hace constar que en “la sesión ordinaria No.06-2023, celebrada en fecha 14 del mes de marzo, el Concejo de Regidores aprobó la no suspensión del alcalde municipal Juan Antonio Adames, con 9 de 12 regidores presentes”.



La comunicación refiere que el regidor Mártires Castro G. se había retirado de la sesión ya que tenía compromisos fuera del país, en tanto que tres concejales se abstuvieron de votar.



Rescate Democrático, representada por Roque Espaillat Tavárez, solicita al tribunal conocer un amparo de cumplimiento de extrema urgencia y disponer la suspensión del alcalde Tony Adames.



El tribunal autorizó a Espaillat Tavárez a citar a todos los regidores a comparecer a la audiencia fijada para las 9:00 de la mañana del próximo jueves 23 de marzo.