Santo Domingo. Luego de permanecer en las filas del Partido Revolucionario Dominicano por más de 30 años, El vicepresidente del (PRD) y precandidato a senador por el Gran Santo Domingo, Fernando Ramírez, mostró su inconformidad con la alianza realizada con los partidos Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para las elecciones presidenciales y congresuales del año 2024.

“Llegué a ocupar el puesto de supervisor general en la campaña electoral 2020, pero hoy tengo otra óptica sobre políticas públicas, democracia y visión futurista sobre los mejores intereses para nuestro país, entendiendo que esas alianzas no representan mi evolución en la política dominicana, he decidido no seguir siendo miembro y presidente de crecimiento del Partido Revolucionario Dominicano”, reveló Ramírez.

El ex viceministro de turismo, declaró que no está en seguir el juego de la máxima autoridad del partido blanco, considerando que los partidos mencionados no tienen nada que ofrecer al pueblo dominicano, por lo tanto su único interés es seguir alimentando su avaricia.

“Como diplomático, atleta de alto rendimiento, abogado, politólogo, asesor deportivo, expresidente federal del PRD en Europa y peñagomista de corazón, pongo la renuncia irrevocable del partido donde nací y crecí, bajo los ideales de José Francisco Peña Gómez”, añadió.