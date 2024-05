PRM y aliados se acercan a 140 diputados, seis legisladores ascienden a senadores y dos exsenadores regresan a curul

Con la victoria electoral del pasado domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados anclan más sus raíces en el Congreso Nacional al obtener mayoría calificada en ambas cámaras legislativas.

El oficialismo y fuerzas aliadas se alzaron con una matrícula superior a las dos terceras partes de los escaños de la Cámara de Diputados y el Senado, obteniendo en la última 29 de las 32 curules, para un 90.63% del control senatorial; solo el PRM obtuvo 24 de esos asientos.



De los 190 diputados que integran la Cámara Baja, el partido del Gobierno y aliados tienen alrededor de 140 representantes, Fuerza del Pueblo (FP) cerca de 30 y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ronda en los 15, según dijo ayer el presidente de ese órgano parlamentario, Alfredo Pacheco. La matrícula actual del PRM es de 101 legisladores. Pacheco aclaró que los números podrían variar cuando la Junta Central Electoral (JCE) emita el resultado oficial.



A partir de este 16 de agosto, el Senado de la República estará integrado por 18 nuevos rostros y 14 conocidos, estos últimos reelectos con el voto popular en las elecciones del pasado domingo.



De los 18 a estrenar el cargo senatorial, seis son diputados de los partidos Revolucionario Moderno (cuatro) y Fuerza del Pueblo (dos), y dos habían sido senadores en periodos anteriores.



Tales resultados dejan a la Fuerza del Pueblo (FP) con solo tres asientos, de los seis que ostentaba hasta el momento; y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sin ninguna representación senatorial.



Ser mayoría calificada permite a los legisladores aprobar iniciativas que exigen un porcentaje especial de votación, como son las leyes orgánicas.



La arrolladora victoria del partido del Gobierno y aliados también deja fuera del Congreso a los dos senadores que hace unos meses renunciaron de la Fuerza del Pueblo, así como al único representante del PRD en esa ala congresual, antiguo miembro del PRM.



Para este cuatrienio 2024-2028, el Senado de la República estará integrado por 18 nuevos rostros que completarán la matrícula de los 32 representantes que conforman ese órgano.



Ascenso congresual



Los diputados que contendieron en el reciente proceso comicial y ascienden a senadores son el vocero del PRM en la Cámara Baja, Julito Fulcar, quien representará a la provincia Peravia a partir del próximo 16 de agosto. El diputado logró el 52.58% de los votos contra sus principales competidores: el exsenador Wilton Guerrero (PLD-8.16%) y Raúl Lara (PRD-38.33%).



El diputado del PRM Gustavo Lara también cambiará su curul por otra en el Senado, al ser el nuevo representante de la provincia de San Cristóbal. Se alzó con el 57.87% de los votos contra Demetrio Lluveres (24.56%) y Elvis Rosario (17.26%), del PLD y FP, respectivamente. Asimismo, Pedro Tineo, a partir del 16 de agosto, dejará de ser diputado para convertirse en senador de la provincia de Monte Plata, al lograr el 42.94% de los sufragios contra el 33.35% de Rafael Gonzáles (PLD) y el 20.70% de Juan Hubieres (BIS, FP y aliados).



Con la misma suerte de sus compañeros corre el perremeísta Moisés Ayala, quien compitió en la boleta del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y aliados por la provincia de Barahona. El congresista obtuvo el 61.06% de los votos contra el actual senador del PLD, José del Castillo Saviñón (38.72%).



Además de los oficialistas, la Fuerza del Pueblo junto a sus aliados logró que dos de sus diputados asciendan al Senado. Se trata de Omar Fernández, quien representará el Distrito Nacional, tras obtener el 56.19% de los votos contra su principal contendor Guillermo Moreno (AlPaís, PRM y otros aliados- 39.77%).



El diputado Eduard Espírtusanto, de Fuerza del Pueblo, es el siguiente legislador que irá al Senado de la República a representar La Romana. El congresista se alzó con el 52.17% de los votos contra sus contendores Frank Martínez (PRSC, PRM y demás aliados- 42.15%) y el senador Iván Silva (PRD- 4.34%).



Los dos que vuelven



De los dos senadores electos que volverán a ocupar esa curul está Dagoberto Rodríguez (Dago), del Partido Revolucionario Moderno. Dago logró el 56.65% del electorado para ser el próximo representante de la provincia Independencia. Compitió contra el senador peledeísta Valentín Medrano (20.90%) y Peguero Méndez (PPC-22.45%).



El otro que retomará su escaño en la Cámara Alta es el perremeísta Bernardo Alemán (Mister Alemán), al lograr una victoria contundente para representar a Montecristi. “Mister Alemán” fue favorecido en la provincia con el 78% de los votos; no así el peledeísta Mayobanex Escoto, que se quedó corto con un 29.08%.



Tanto Dagoberto Rodríguez como Bernardo Alemán fueron senadores de las respectivas provincias en el cuatrienio 1998-2002, el primero pertenecía al PRD y el segundo era miembro del partido Unidad Democrática.



Los otros nuevos; dos son mujeres



Los demás candidatos al Senado electos que se estrenarán en el cargo son 10, de los cuales hay dos mujeres. Los 10 son del PRM y aliados. Estos son: Daniel Rivera (Santiago), con el 63.08% de los votos; Odalis Rodríguez (Valverde), 63.30%; Aneudy Ortiz (San José de Ocoa), 68.91%; Ney Rodríguez (Dajabón-PRM y aliados), 56.56%; Jonhson Encarnación (Elías Piña), 63.22%; y Augusto Velázquez (Pedernales), 61.00%.



También las únicas dos mujeres a estrenar la curul: Mercedes Ortiz “Mecho” (Hermanas Mirabal), con el 69.60% de los sufragios; y Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís), 62.49%;



Les siguen los electos de partidos aliados al PRM: Guillermito Lama (Bahoruco- APD, PRM y otros aliados-), con 67.98% de los votos; y Rafael Duloc “Cholitín” (La Altagracia- PLR, PRM y otros aliados), 51.55%.

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Fuente Externa

Los 14 reelectos por cuatro años más: 12 del PRM, uno PRSC y otro FP



De los 32 senadores actuales que integran la Cámara Alta fueron reelectos 14, que son los perremeístas Ricardo de los Santos (Sánchez Ramírez), presidente del órgano legislativo; Antonio Taveras (Santo Domingo), Santiago Zorrilla (El Seibo), Alexis Victoria Yeb (María Trinidad Sánchez), Lía Díaz (Azua), Ginette Bournigal (Puerto Plata), Pedro Catrain (Samaná), Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor), Franklin Romero (Duarte), Carlos Gómez (Espaillat) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel).



También los aliados del PRM Ramón Rogelio Genao (La Vega) y Antonio Marte (Santiago Rodríguez), de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Primero la Gente (PPG), respectivamente.



No puede quedar fuera de la lista de los reelectos el senador Félix Bautista (San Juan), de Fuerza del Pueblo.



El PRM con resultados récord en CD



El titular de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo ayer que los datos preliminares de las elecciones del pasado domingo indican que el órgano que preside estará muy pronunciado hacia el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Consideró que han obtenido una cantidad de escaños “récord”.



Se recuerda que en el 2020, la bancada del PRM se convirtió en la fuerza mayoritaria con 95 escaños; el PLD en la segunda, con 68 curules; Fuerza del Pueblo en tercer lugar, con 12 diputaciones.

FP desplaza al PLD en la Cámara de Diputados

Las elecciones del pasado domingo estuvieron marcadas por hechos que trasciendieron. Uno de ellos es que el PLD no sólo fue golpeado a nivel senatorial, también sufrió bajas en la Cámara de Diputados, según los datos preliminares. A partir de este 16 de agosto el partido opositor pasaría de ser la segunda fuerza política en la Cámara Baja a la tercera. Detrás de FP, que ascendería al segundo lugar, de su tercera posición actual. Otro dato importante de los comicios es la cantidad de votos que obtuvieron algunos legisladores. Tal es el caso del actual legislador del PRM de San Pedro de Macorís, Luis Gómez, quien resultó ser el diputado más votado del país, con 37,176 sufragios

Siete perdieron y once se abstuvieron de competir

De los 18 senadores que entregarán su curul este 16 de agosto, siete fracasaron en su intento de reelegirse en los recientes comicios y once no compitieron. De esos siete que perdieron, cuatro son de Fuerza del Pueblo, dos del PLD y uno del PRD.



Los del partido presidido por Leonel Fernández son David Sosa (Dajabón); Dionis Sánchez (Pedernales), Bautista Rojas (Hermanas Mirabal) y Franklin Peña (San Pedro de Macorís). Del partido morado están José del Castillo (Barahona) y Valentín Medrano (Independencia). Mientras, del PRD destaca Iván Silva (La Roma).



Los 11 senadores que no compitieron son los perremeístas Faride Raful (Distrito Nacional), Franklin Rodríguez (FP-San Cristóbal), Milcíades Franjul (Peravia), Lenin Valdez (Monte Plata), Martín Nolasco (Valverde), Melania Salvador (Bahoruco) y Ramón Pimentel (Montecristi). También Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña) y Eduardo Estrella (DxC-Santiago), así como Virgilio Cedano (La Altagracia) y José Antonio Castillo Casado (San José de Ocoa), quienes hace unos meses abandonaron FP sin revelar a dónde irán.

Los once senadores no compitieron por la reelección el pasado domingo por una de estas razones: por perder en las encuestas de sus partidos cuando eran precandidatos; por desistir de la candidatura por acuerdos; aspirar a otra posición; o por razones personales.