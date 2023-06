El actual alcalde de FP, Carlos Guzmán, encabezará la boleta verde y Betty Gerónimo la del partido oficial

Santo Domingo Norte (SDN) es el municipio del Gran Santo Domingo que más temprano ha definido la boleta electoral. Solo en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) todavía no ha resuelto la candidatura que se discute entre René Polanco y Leandro González.



En el caso de la Fuerza del Pueblo (FP) repostulará el actual alcalde, Carlos Guzmán, y por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se da por hecho que la diputada Betty Gerónimo encabezará la boleta. Guzmán fue electo en la boleta del PLD en las votaciones municipales de 2020, pero luego renunció a esa organización y se juramentó en la FP.



Guzmán es miembro de la Dirección Política de la FP y fue beneficiario del voto del sector de Leonel Fernández en el PLD, cuando ese partido se dividió en 2019.



Guzmán tendría el reto de retener la plaza para la FP en un municipio que se caracteriza por no reelegir alcaldes.



En el caso de Gerónimo, es la esposa del exalcalde de ese municipio, Francisco Fernández, que fue electo en 2010 en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ambos luego pasaron al PRM.

De los aspirantes peledeístas, Polanco fue alcalde en el periodo 2016/2020, pero perdió contra Carlos Peña en las primarias del PLD en 2019.



Leandro Guzmán es miembro del Comité Central del PLD y ha recibido el apoyo de importantes cuadros del partido morado en ese municipio para disputarle la boleta morada a Polanco.



Alcaldes sin reelección



SDN, creado en 2001 mediante la Ley 163/01 que dividió la capital en Santo Domingo y el Distrito Nacional, tenía unos 350 mil 601 electores en las elecciones de 2020 por lo que la cantidad de votantes habrá aumentado para el 2024. Es el municipio del Gran Santo Domingo que, hasta ahora, se ha caracterizado por no reelegir alcaldes.



Daniel Carvajal Lois fue el primer síndico del municipio para el periodo 2002-2006. El fallecido dirigente político intentó repetir en el cargo pero fue derrotado por el candidato del PLD. Lois alegó que hubo fraude en el escrutinio de los votos por parte de la JCE.



El segundo síndico de SDN fue Jesús Félix del PLD, ocupó el cargo entre 2006-2010, y ahora es dirigente de la FP. El político ganó ante un intento de reelegirse del alcalde de entonces.



El tercer mandato de la Alcaldía de Santo Domingo Norte recayó en Francisco Fernández, para entonces candidato del PRD.



Desempeñó el cargo por un periodo de seis años debido a que la reforma constitucional de 2010 extendió ese periodo para garantizar la unificación de las elecciones congresuales y presidenciales a partir de 2016.



El PLD logró recuperar la plaza para el periodo 2016-2020 con René Polanco, que se convirtió en la cuarta figura política en ocupar el cargo. No pasó la prueba a lo interno del PLD para continuar como alcalde en 2020/2024, cargo al que ahora quiere volver.

Ningún partido es dueño de SDN



Aunque el PLD es la organización que más ha ganado la alcaldía de SDN, lo cierto es que ninguna organización puede considerarse reina de esa plaza política.



El primer alcalde, 2002-2006, fue del PRD, Daniel Carvajal Lois. El partido blanco perdió el municipio del PLD en las elecciones de 2006.



Cuatro años más tarde, en las elecciones de 2010, el PRD recuperó ese municipio con Francisco Fernández. El PLD volvió a recuperarlo en 2016 y lo retuvo en los comicios de 2020.



Sin embargo, a pesar de que el PLD es el único partido que ha retenido la plaza por dos periodos consecutivos, cabe destacar que el actual alcalde fue candidato del sector de Leonel Fernández antes de que se dividiera el PLD y fue con el voto leonelista que logró ganar SDN. Poco tiempo después abandonó el PLD.



En el actual contexto político, en el que todo apunta a una polarización entre los dos partidos más nuevos del sistema, el PRM y la FP, habría que ver cuál de los dos conquista la plaza.



Actualmente está ocupada por los verdes, pero ganada en la boleta morada. En la práctica el voto que le dio la victoria a Guzmán está dividido, por lo que habría que ver si, a pesar de eso, rompe la constante histórica en los votantes de SDN de no reelegir alcaldes.



Por el PRM, Betty Gerónimo no sería una propuesta del todo nueva, pues su base de apoyo es la de su esposo, que ya fue alcalde y perdió dos intentos de reelección en 2016 y 2020. Los partidos emergentes como Alianza País y Opción Democrática, no han posicionado figuras.

Villa Mella es el sector más importante de SDN

Según el artículo ocho de la ley 163/01 que crea la provincia Santo Domingo, los límites del municipio SDN son: al norte, los municipios de Yamasá y Monte Plata; al sur, el río Isabela; al este, el municipio de Santo Domingo Este y el río Ozama; y al oeste, el municipio de Santo Domingo Oeste. Los principales barrios son Villa Mella, Sabana Perdida, Loma del Caliche, Marañón, Lorencín, Sabana Perdida, Saleta, La Bomba, El Bonito, Los Barracones, El Mamey y Hatillo, Guaricano, Ponce, La Rafaelita y El Higüero.