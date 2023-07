Nueva York. El Armory Arena de La Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, reunió a miles de seguidores del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en un concierto de recaudación de fondos, organizado por la Secretaría de Finanzas de esa organización política.



Durante su presencia en el escenario en el Alto Manhattan, Fernández dio a conocer su asombro a los asistentes que pagaron boletas de 100 y 300 dólares para ocupar una de las cinco mil butacas colocadas en el lugar.



“No me imaginaba que era una actividad de la magnitud que estoy mirando”, dijo Leonel. “Aquí realmente hoy estamos demostrando que el próximo año, 2024, la Fuerza del Pueblo va a dirigir los destinos de la República Dominicana”.



La sorpresa no es para menos, pues en estos momentos ningún partido político se había atrevido a convocar actividades masivas en los Estados Unidos, solo la Fuerza del Pueblo se atrevió a esta hazaña. En esta ocasión con el particular detalle que los asistentes dieron una contribución económica, reafirmando el compromiso con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo.



Pese a que sectores del partido de gobierno dominicano promovieron protestas para boicotear el evento, los dominicanos de New York desoyeron el llamado y, por el contrario, acudieron en masas a respaldar la actividad de la Fuerza del Pueblo.



Jey Peña, productor general del evento, expresó su satisfacción con el evento que se extendió por más de 8 horas y, que contó con una presentación especial de Dj Adoni.



En el mismo escenario los asistentes tuvieron la oportunidad de festejar con ritmos de la cultura dominicana, interpretados por diversos artistas y orquestas, como El Gringo de la Bachata, Los Toros Band, El Jeffry, Jandy Ventura, Alex Bueno, Ramfiel, Fulanito, Andy Andy, Daysi, Urbanda, entre otros.