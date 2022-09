Los comentarios en torno al pleno de la Cámara de Cuentas no han cesado, a pesar del acuerdo al que arribaron tres de sus cinco miembros y las declaraciones del presidente del Senado, Eduardo Estrella.



El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, está convencido que con la firma reciente del presidente Janel Ramírez junto a los miembros Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña en el convenio por la consolidación de esa entidad, “no ayuda en nada” a reducir las tensiones internas, sino que “consolida la división” que hay.



Entrevistado en el programa Despierta con CDN, el también secretario general del PRSC explicó que la salida a la aparente crisis del órgano de control externo de los recursos públicos del Estado hubiera sido tipo Defensor del Pueblo, quien reconoció que existía una dificultad y logró limar las asperezas.



“Eso no ayuda en nada, eso consolida la división: tres para dos, eso termina de dividir… no importa si está la mayoría, está dividido, o sea, consolida una división. Ese documento público consolida una división”, aseguró.



El senador de La Vega rememoró que la presente CC fue designada con el voto unánime de todos los partidos políticos con representación congresual y no por el Gobierno, con la esperanza de que le devolviera el rol original. Aseguró que no existe un proceso formal de denuncia, sino una carta enviada a un miembro (a la secretaria, Tomasina Tolentino de Mckenzie), “pero todos sabemos dónde una persona pone su denuncia”.



“Ya esa situación ha llegado a un consenso mayoritario”



El senador Pedro Catrain, presidente de la comisión apoderada de la resolución que busca investigar las denuncias que envuelven a miembros de la CC, dijo ayer que dicha iniciativa “carece de objeto”.



El congresista restó importancia a que sólo tres de los cinco miembros del bufete directivo de dicho órgano firmaran un acuerdo y no así María Catano Ramírez y Tomasina Tolentino de Mckenzie, vicepresidenta y secretaria de esa institución.



“Es un órgano colegiado, que si hay tres (de cinco), eso quiere decir que es mayoría. Ya esa situación ha llegado a un consenso mayoritario y se va imponer esa resolución que firmaron esos tres”, expresó el presidente de la Comisión Permanente de Justicia del Senado.



Piden se investigue Pleno



Los voceros del PLD y FP en el Senado y miembros de la Comisión Permanente de Justicia, Dionis Sánchez e Yván Lorenzo difieren con lo planteado por el perremeísta Pedro Catrain, al pedir que la resolución sea conocida y se investigue a los miembros de la CC.



La coordinadora de Análisis Político de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, dijo que el presidente de la CC debería tomar una licencia mientras se investiga las denuncias sobre acoso que hicieron en su contra dos empleadas del organismo fiscalizador.



Agregó también que el Ministerio Público tiene que investigar la denuncia de manera oficiosa, sin esperar una querella formal.