La campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo se encuentra abierta y los partidos políticos se preparan para conquistar al electorado para el proceso que renovará al Poder Ejecutivo y Legislativo por los próximos cuatro años.



Por varias vías, canales y espacios, los candidatos presidenciales y congresuales podrán mostrar sus ofertas durante estos 70 días de la campaña, pero hay una de ellas que históricamente no ha podido resultar del todo, pero que siempre gravita en el escenario en tiempo electoral: el debate.



En el actual contexto, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) vuelve a hacer el intento de los debates entre los candidatos presidenciales y senatoriales, con la expectativa, esta vez, de concitar el respaldo de los aspirantes. Con reglas definidas como que los candidatos que participen en los debates sean de los partidos que obtuvieron al menos el 5 % de los votos válidos en las elecciones presidenciales del 2020, la Anje tiene pautada dos fechas para los debates: el 22 de abril para los senatoriales y, el 24 de abril, para los presidenciales.



En el caso del debate presidencial, se esperan las confirmaciones de los candidatos.



El debate en la República Dominicana no es obligatorio como lo es en otros países, aunque esta plataforma de presentación de propuestas ha sido un anhelo de algunos sectores del país. Los intentos por los debates presidenciales no han tenido el éxito que se espera, pero en el 2016 al menos se logró llevar a la televisión nacional a siete de los ocho candidatos que había para entonces, cuando el gran ausente fue el presidente de turno, Danilo Medina, quien aspiraba a la reelección y que finalmente obtuvo en esa contienda. En esa oportunidad, cada uno expuso sus planes y todos lanzaron duras críticas al Gobierno.



En el debate presidencial 2016, participaron en el debate Guillermo Moreno, del partido Alianza País (AlPaís), Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Minou Tavárez Mirabal, quien para entonces militaba en el partido Alianza por la Democracia (APD); Hatuey De Camps (fallecido), del Partido Revolucionario Social Demócrata; Elías Wessin Chávez del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Pelegrín Castillo de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Soraya Aquino, del Partido de la Unidad Nacional (PUN).



Ya en el caso de los debates del nivel municipal y el congresual se han visto ciertos avances. En el 2020 se pudo lograr un cara a cara entre Carolina Mejía y Domingo Contreras como candidatos a la Alcaldía del Distrito Nacional y, en otros espacios, en este 2024, aspirantes congresuales han expuesto sus propuestas.



A lo que apuestan los candidatos



Durante la campaña electoral en la República Dominicana los candidatos apuestan a las caravanas, mítines, a los mano a mano, recorridos en los pueblos y encuentros con los distintos sectores en busca de conquistar a los electores y motivar a los seguidores. Así lo han hecho históricamente.



Como complemento, también acceden a entrevistas en medios de comunicación y participan en exposiciones como las que realiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, que invita de manera individual a cada uno de los aspirantes presidenciales. Pero, en la coyuntura actual, la incógnita es si todos los candidatos se animarán al debate.

Ley Electoral 20-23: la campaña y propaganda

El Artículo 182 de la Ley 20-23, señala que la propaganda electoral y las actividades de campaña deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión constructiva ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección correspondiente hubiese registrado, garantizando el acceso e inclusión a las personas con discapacidad.



Mientras que, en un único párrafo, señala: “La Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos, agrupaciones o movimientos políticos y sus alianzas o coaliciones en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresuales y municipales de las organizaciones políticas, en los cuales utilizará, en folletos, lenguaje de signos, accesibilidad en la Web e inclusión de electores con discapacidad”.



El pasado viernes, la Junta Central Electoral (JCE) emitió la proclama electoral que dejó abierta la campaña.