Las inscripciones de precandidaturas serán del 28 de este mes al 2 de julio, menos la presidencial

El coordinador de la Comisión Nacional de Elecciones Internas y secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Deligne Ascención, explicó que la organización decidió que los precandidatos que queden en empate técnico en las encuestas tendrán que ir a primarias para definir en quién finalmente recaerá la boleta de los cargos de elección popular para los comicios generales de 2024.



“En caso de que el resultado sea inferior al margen de error, entonces se iría a primaria, por eso se le notificó a la Junta Central Electoral la posibilidad de desarrollar ambos métodos, cuando el resultado sea por encima del límite que se establezca, entonces sería una selección definitiva, en caso contrario sería con primarias que sería a principios del mes de octubre”, expuso el dirigente del PRM.



Explicó que las muestras para las encuestas se tomarán de todo el universo de votantes, no solo de la militancia del PRM. Pero la lectura del resultado de las mediciones tendrá dos criterios, uno es lo que opine un miembro del PRM y otro valor tendrá la opinión de un votante que no sea militante en el partido oficial.



“Por el peso que tiene el PRM de la muestra que se va a escoger, obviamente las personas que se identifiquen como simpatizantes del PRM van a ser casi la mitad porque la simpatía ronda entre un 42% y 48%; hay una comisión de encuestas que ha estado trabajando con varios baremos (escalas), donde un peso tendría la opinión de una persona que se identifique como militante y otro peso tendría un ciudadano que no se identifique como miembro del partido o que se identifique con otro partido, que pueda tener una opinión sobre un candidato; entonces se van a manejar esos dos baremos”, detalló Ascención.



El dirigente del PRM apuntó que, para lograr el objetivo de definir las candidaturas cerradas mediante primarias, el PRM aplicará las encuestas antes de octubre y casi desde que arranque la precampaña el 2 de julio. “Las encuestas serán antes de octubre; luego se valida en una convención de delegados”, ratificó.



El dirigente político aseguró que el método de las encuestas es uno de los más efectivos y que se ha podido constatar que es similar a unas primarias porque los resultados proyectados en una encuesta han coincidido con lo que ocurre en las votaciones.



Explicó que el PRM trabajará con cuatro firmas encuestadoras para la elección de las distintas candidaturas.



Ascención dijo que en el caso de la candidatura presidencial será decidida en unas primarias porque el presidente Luis Abinader siempre se ha mostrado de acuerdo en que su elección sea mediante un método participativo.



“Nosotros también entendemos que hay que hacerlo porque también se harán primarias para los regidores y los vocales, y además porque siempre es bueno ejercitar el músculo político y lo que más moviliza es la candidatura presidencial”, apuntó.



Ascención agregó que el padrón que depositarán en la JCE para escoger la candidatura presidencial será de tres millones de inscritos.



“Lo vamos a depositar ha mediado de julio y debemos de llegar a los tres millones de electores, el padrón del PRM, sobre todo porque se determinó en los cruces que ha hecho la Junta que hay personas que están en más de una organización, en el caso nuestro, que somos la única organización que va a primarias será también una buena oportunidad para saber a cuál partido pertenecen esas personas, será una forma de validación de esas personas y nosotros poder darle otro seguimiento en términos electorales”, explicó el coordinador de Elecciones.



El dirigente del PRM también puntualizó que la organización ha tomado las medidas necesarias para evitar que aspirantes a cargos de elección popular que al mismo tiempo ocupan cargos en el Gobierno, puedan utilizar los recursos del Estado para provecho de sus aspiraciones. Ascención dijo que, incluso, fue una de las razones que llevaron a la organización a usar el método de las encuestas.



“Hemos reforzado para evitar dos males que afectan, el narcotráfico y la violencia de género, hemos adoptado medidas que nos colocan por encima de las que exige la propia ley como pedir una declaración patrimonial y que los candidatos permitan que se pueda hacer cualquier investigación de índole financiera o penal”, sostuvo.



Dijo que ya se activó la Comisión de disciplina interna para dar seguimiento al tema del posible uso de los recursos públicos.



“El método de la encuesta minimiza la tentación que pudiera tener cualquiera que esté en una posición pública y aspire a una posición electiva, no es lo mismo, eso disminuye bastante la posibilidad”, sostuvo.



Agregó que además desde el Gobierno el presidente Luis Abinader ha enviado señales muy claras de que no se tolera que los recursos públicos puedan usarse en provecho de nadie en particular. En cuanto a las expectativas de triunfo en las elecciones municipales, dice que el PRM ganaría más del 60% de las plazas.

Inscripciones serán del 28 de junio al 2 de julio

El presidente de la comisión de Elección interna del PRM informó que la fecha de inscripción de precandidaturas será del 28 de este mes al 2 de julio. “La excepción será la candidatura presidencial que está reservada para otra fecha, la vamos a anunciar y todo el que quiera competir por la candidatura presidencial tiene el derecho”, subrayó Deligne Ascención. Sostuvo que las plazas reservadas por el PRM siempre estarán en el marco de lo que establezca la ley. Sobre el posicionamiento del PRM y la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader, Ascención afirmó que si las elecciones fueran hoy el gobernante ganaría en primera vuelta con un nivel de votación superior al 52% que obtuvo en 2020.