Aunque la Ley 20-23 de Régimen Electoral trata de despejar el tema clientelar y el de la corrupción dentro de un proceso electoral, no se puede decir que hay transparencia y que el proceso está blindado.



El argumento es de Leidy Blanco, miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (PC), al expresar su preocupación ante la falta de transparencia en los partidos políticos y candidatos.



De su lado, César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), resalta que ha habido avances significativos en materia de transparencia, pero considera que “el vaso está medio”.



Los representantes sectoriales ofrecieron sus declaraciones en una entrevista con la periodista Katherine Hernández en el podcast “Tu voz, tu voto” que desarrolla CDN, donde también les acompañó Maribel Reyes, abogada constitucionalista y experta en temas jurídicos.



La diestra en la Ley Sustantiva ve como un logro la creación de la Ley 20-23, resalta que la norma fiscaliza a los partidos políticos, habla de su financiamiento y trata la parte de la transparencia.



En reacción a este comentario, Leidy Blanco afirmó que la ley electoral aún debe ser mejorada en aspectos como el de la transparencia, porque no contempla “sanciones reales”.



“Hay sanciones administrativas, que para un partido y un candidato es irrisorio. Si tú violas lo establecido, sobre todo con el tema de la proporción o tope de gasto de los partidos, la pena máxima sancionada administrativa son 200 salarios mínimos. Eso es nada para un partido político y para un candidato”, subrayó.



Cree que donde hay más virtudes en el tema de la transparencia es en la Junta Central Electoral (JCE), por poner a disposición un sistema integral de fiscalización, el SIFI, que les permite a los partidos rendir cuentas de forma automatizada.



“En tema de transparencia todavía, sobre todo en la clase política y también en la ciudadanía hay que trabajarlo, ese voto clientelar hay que seguirlo trabajando”, sostuvo.



Mientras, el vicepresidente ejecutivo del Conep, quien ve la transparencia desde diferentes ópticas, se enfocó en dos: qué tan transparentes son los partidos y candidatos en presentar sus propuestas y ofertas al electorado; y el uso de los recursos en la campaña.



Sobre el segundo punto indicó que la ley establece unos umbrales “bastante altos”, pero que más allá de eso, hay que ver qué capacidad tiene la JCE de poder fiscalizar los recursos que se utilizan y para qué se usan. En ese sentido, César Dargam considera que en materia de transparencia hay “dos retos” que enfrentar: elevar el debate en las campañas y reducir el uso de recursos en las campañas.



“Por algo se está empezando”



Aunque Maribel Reyes reconoció que todavía hay un largo camino por recorrer para mejorar la transparencia en los partidos, dijo que fue una de las personas que celebró el logro de la Ley de Régimen Electoral.



Explicó que si bien las sanciones que contempla la legislación pueden ser irrisorias, como resaltó Leidy Blanco, “por algo se está empezando”. A la vez señaló que la Junta Central Electoral aún no ha aplicado esas sanciones.



Dargam resalta mejoras en tema transparencia

Tras precisar que no quiere pecar de brotar demasiado optimismo (sobre su experiencia en materia de transparencia en los partidos), el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam, afirmó que en el país se han dado avances importantes en el sistema político. “Y sobre todo me motivó más, y yo echo un ojo al vecindario, y veo que está ocurriendo en otros países de nuestra región, y cómo (…) en este país se vive paz social. En este país hay un orden que nos permitirá acudir a las urnas, que debe ser el llamado, y poder expresarnos”, destacó.



Indicó que la experiencia positiva es que hemos ido circunscribiendo a un tope cuánto se invierte en la campaña, pero que el camino por recorrer es cómo se fiscaliza realmente, “cuánto se está invirtiendo y sobre cómo se garantizan los mecanismos de transparencia para entender la fuente de esos recursos que están ingresando a la campaña”.



El representante del Conep dijo que se siente optimista por el nivel de avance que tiene el país en esta materia, aunque aclaró que no se siente satisfecho del grado. Cree que todavía hay muchos espacios por mejorar. Dargam habló en el podcast “Tu voz, tu voto” que desarrolla CDN.