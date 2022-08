FP tiene 3,697 organismos medios y 58,255 direcciones de base y un millón 200 mil afiliados

El secretario nacional de organización de la Fuerza del Pueblo (FP), Bautista Rojas Gómez, refutó el argumento de que la organización que lidera Leonel Fernández, no tiene estructura y que por eso participaría con desventaja en las elecciones del 2024. Lo que si admite el dirigente de la FP es que comparado con la figura de Fernández, el veterano político logra mejor posicionamiento que la organización ante el electorado.



Para impulsar el reconocimiento de la organización fundada hace tres años, explicó que su partido desarrollará una campaña nacional de propagada que contempla la distribución de más de un millón de gorras, igual número de stickers y otros tipos de propagandas, así como colocación de vallas y banderas con los símbolos de la organización junto a la figura de su líder. “No es que vamos a promover a Leonel para presidente, es que vamos hacer una campaña para la afiliación junto a la figura de Leonel porque es a quien la gente reconoce”, explicó.



El también senador y miembro de la Dirección Política de la FP, detalló que la organización cuenta con estructuras en todos los municipios, distritos municipales y circunscripciones, así como una estrategia electoral organizada alrededor de los colegios de votación.



¿Cómo está conformada la estructura de la FP?

Estamos haciendo la segunda etapa de afiliación para lograr 2 millones a mayo del 2023. Al día de hoy tenemos un millón 288 mil afiliados; 3 mil 679 direcciones medias y 58 mil 255 direcciones de base. Tenemos estructuras en todas las provincias y circunscripciones, en los 158 municipios y en los distritos tenemos direcciones de distritos municipales. Solo en 7 distritos no tenemos estructuras porque son muy pequeños y no tenemos la cantidad necesaria para el número de direcciones de base establecido. Contrario al PRM, nosotros tenemos una estructura envidiable. Esa estructura no la tiene el PLD, porque no está completo en todo el país y el PRM es un partido de coyuntura, ahí no hay nada.



¿Qué hacen para alcanzar los dos millones de afiliados a mayor del 2023?

En las afiliaciones bochistas, que es lo que en el viejo partido se llamaba esfuerzos concentrados, tenemos la meta de afiliar un mínimo de 3 mil 500 a la semana y hay semanas que llegamos a 11 mil. Para el 6 de octubre tenemos una jornada preparada que va abarcar todos los rincones y vamos por 100 mil, solo ese día.



¿Cuál es el posicionamiento electoral de la FP?

La gente a quien identifica es a Leonel Fernández. Leonel tiene muchos años gravitando en política, ha sido presidente en tres ocasiones, lideró el PLD y lidera la Fuerza del Pueblo, entonces a quien identifican es a Leonel. Pero ya la gente está mencionando la Fuerza del Pueblo, y la peor de las encuestas nos coloca entre un 18% y 20%, al partido, porque la candidatura de Leonel es otra cosa, aparece entre 34% y 36%. El líder está por encima del partido, nosotros eso no lo negamos. Y es preocupante porque uno encuentra gente que va a juramentarse y te dice, yo siempre he sido de Leonel y del morado, y hay que cambiar eso. Una buena parte de los que todavía militan en el PLD, simpatizan es con Leonel.



¿Cuál estrategia implementan para cambiar esa realidad?

Nosotros vamos a iniciar la campaña con la consigna de afíliate con la foto de Leonel para vincular a Leonel con Fuerza del Pueblo. Estamos trabajando en eso, ya se dio luz verde para trabajar los stickers, para promocionar con la bandera verde, es más, vamos a poner a circular alrededor de un millón de gorras, de hecho ya se ve, en cada acto distribuimos un mínimo de 2 mil y 3 mil gorras. Esa campaña no dice Leonel presidente, ni nada. Vamos a colocar vallas, stickers para promover la afiliación, son cuatro millones de diferentes artículos de propaganda que vamos hacer.



¿Le preocupa que la gente al momento de votar pueda confundirse y en lugar de la FP vote por el PLD?

Estamos en el número tres y la foto de Leonel es inconfundible, no se parece en nada a Luis ni a quien escoja el PLD. Leonel es una figura reconocida, y cuando se haga la campaña votar tres, no habrá problemas.



¿Cuál es la estrategia electoral que tienen para el 2024?

Con la estrategia electoral que estamos desarrollando, somos un partido para buscar tres millones de votos. Vamos a tener dos millones de afiliados en mayo del próximo año, pero la meta es buscar tres millones de votos a Leonel. Cada ciudadano seguidor de Leonel Fernández va a tener la posibilidad de llevar a las urnas entre 15, 20, 60, y 90 gente a votar.



¿Y cómo van a garantizar eso?

Cada militante tendrá un padrón de fidelidad que lo va a vincular básicamente con su familia y amigos, lo tendremos en una plataforma y por ejemplo, a las 5:00 de la mañana del día de las votaciones esa plataforma le va avisar que tiene que llevar la gente a votar; a las 9:00 am le dará un toquecito para recordarle cuantos faltan; a las 3:00 de la tarde, le damos otro toquecito para saber si le falta y a la hora del cierre de la votación recordando quien falta; nosotros vamos a saber a cada momento cuantos votos llevará Leonel Fernández, así es que estamos trabajando la candidatura.



¿Las candidaturas congresuales y municipales, cómo las trabajan?

Ya tenemos el cronograma de trabajo. Cada compañero que aspire que empiece a trabajar. Haremos tres encuestas, una en noviembre, marzo y julio, y así se definirán las que van a votación o no.