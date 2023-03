Email it

El presidente del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista (IS) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, abogó por un giro en el modelo de desarrollo en la región.



Durante su discurso de apertura la reunión plenaria del referido comité, Vargas hizo énfasis en el desafío que representan temas pendientes como la desigualdad, de la que se derivan otros males que aquejan a los latinoamericanos y caribeños, como el narcotráfico, la migración ilegal, el desempleo o empleos de baja calidad, la mala salud y el déficit en educación.



“El modelo de desarrollo de nuestra región está agotado. Nos urge definir un camino distinto si queremos alcanzar nuestra aspiración de prosperidad y bienestar. El nuevo modelo de desarrollo debe tener la innovación como pilar principal, así como el aprovechamiento de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías”, prosiguió.



Propuso impulsar la innovación y el desarrollo en la región, incrementando la inversión en dichas áreas de 0.75 % a un 3 % durante la próxima década, mediante la reorientación de una parte importante de los beneficios fiscales para estimular la inversión privada en emprendimientos asociados a las nuevas tecnologías.



Ante las crisis recientes que han agudizado las desigualdades en todos los órdenes, poniendo en riesgo la fe ciudadana en la democracia y dando paso al populismo y autoritarismo, Vargas expresó que corresponde a los partidos políticos enfrentar la situación de manera proactiva.



Al respecto, los exhortó a mejorar su relación con la ciudadanía, “siempre tomando en cuenta que nuestra tarea primordial es construir soluciones audaces, creativas y viables que satisfagan las necesidades de nuestra gente”.



También sugirió una mayor solidaridad y colaboración recíproca entre todos los partidos miembros de la IS, para la capacitación, transferencia de conocimiento, intercambio de experiencias y acompañamiento en general.



Habla Pedro Sénchez



La reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista cuenta por primera vez con la participación del presidente mundial de la IS, Pedro Sánchez, que además es el presidente de España; y de la secretaria general de la organización, Benedicta Lasi.



En el inicio del plenario del Comité, el presidente Sánchez, también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), indicó que América Latina y el Caribe son un espacio en el que la Internacional Socialista puede jugar un papel crucial como referente de las políticas progresistas.

“Ayer dimos un primer paso de gran valor simbólico en este ámbito, con la celebración del primer Foro de Gobiernos Progresistas en Latinoamérica”, prosiguió el gobernante español.

Sánchez aboga integrar a Europa y América Latina

El presidente de España insistió en la necesidad de integrare a Europa y Latinoamérica que “dentro de unos meses, España asumirá la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Como tuve ocasión de trasladar ayer mismo en la Cumbre, representa una oportunidad extraordinaria para estrechar el vínculo que une al proyecto europeo con Latinoamérica”. De su lado, la secretaria general Lasi, manifestó que para lograr cualquiera de los objetivos de la organización deben ganar comicios. “Sin embargo, ganar las elecciones no es un hecho. Los partidos deben evolucionar y responder a las necesidades de la gente”, dijo.