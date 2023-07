Email it

San Cristóbal . El coordinador nacional del sector externo de Luis Abinader (OLA), Santiago Hazim, vaticinó que el presidente Luis Abinader se reelegirá porque más del 70% de los dominicanos así lo reclama; “nosotros creemos que no hay chance de que nuestro presidente Abinader no se reelija».

Hazim habló durante la juramentación de decenas de nuevos miembros que pasaran a formar parte de los equipos directivos de este movimiento en la provincia de San Cristóbal, los cuales trabajaran en la organización y movilización del voto de la reelección presidencial.

Indicó que «al ritmo que van los otros partidos deteriorándose, entendemos que ganaremos la mayoría de las alcaldías, diputaciones y senadurías. Esto le va a dar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) del cual soy fundador, la estabilidad necesaria para poder continuar un poco más del 2028”.

Sobre aquellos que apuestan a que el mandatario no irá por la reelección, el también funcionario, manifestó que el PRM cuenta con muchas “personas jóvenes, muchos funcionarios dentro del Gobierno que tendrían que salir a competir en una convención como lo dicen los estatutos. Tenemos muchos candidatos buenos del PRM que podrían inscribirse y que podrían competir en una primaria … Lo que yo te puedo garantizar es que el presidente va, él no se gobierna. En un país donde el 70% de los dominicanos este pidiendo que el presidente se reelija él no puede dar la espalda a los dominicanos”.

Destacó la inversión pública que ha realizado el gobierno de Luis Abinader en la referida provincia, la cual “ha generado más bienestar social, mejores perspectivas de desarrollo y oportunidades para juventud, además de crear las condiciones para que la inversión privada crezca en el territorio”.

Asimismo, enumeró las obras viales que viene realizando el gobierno, los avances con el seguro de salud, el gran compromiso con mejorar la educación y los avances en materia seguridad ciudadana con una reforma policial que se siente en todo el país.

“La conformación e integración de estos nuevos miembros que se unen al poderoso sector externo OLA, tiene un valor importante que continuará marcando el seguro triunfo del PRM y el presidente Luis Abinader en las elecciones de 2024”, aseguró.

La actividad estuvo encabezada por Alex Ramírez, coordinador nacional de organización de OLA; Leivin Guerrero, coordinador provincial; Rosalva Pérez, coordinadora del municipio cabecera y la directiva de cada uno de los municipios y distritos municipales que conforman la provincia de San Cristóbal.

De su parte, el licenciado Alex Ramírez hizo un recuento de todo el trabajo que ha venido realizando el sector externo en todo el país, resaltando la gran labor realizada por el Ing. Leivin Guerrero y la Dra. Rosalva Pérez, “quienes han constituido una estructura formidable en esta provincia de san Cristóbal”