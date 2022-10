Para poner en ejecución estas medidas, el gobierno dominicano adquirió aeronaves y vehículos blindados; mandatario dice RD no participará en intervención Haití



En medio de la tensión e inseguridad que se vive en Haití y el reiterado llamado a la comunidad internacional para que atienda la situación, el presidente Luis Abinader anunció ayer un paquete de medidas que persiguen redoblar la seguridad y blindar la zona fronteriza del país, a la vez que dejó claro que la República Dominicana no participará en la intervención que la ONU contempla hacer en el vecino país para su pacificación.



Durante un recorrido por varios puntos de la frontera domínico-haitiana, que incluyó la supervisión a la construcción de la verja perimetral en Dajabón y Jimaní, el jefe de Estado dominicano afirmó que dentro de la diplomacia la República Dominicana hará todo lo posible para ayudar esa fuerza que buscaría la paz y la tranquilidad en Haití, pero indicó que como país no formaría parte de ello.



“Por razones históricas, la República Dominicana no participará en acciones militares que tengan que hacerse en Haití, pero apoyaremos diplomáticamente”, puntualizó.



Helicópteros, aeronaves y vehículos blindados



Mientras tanto, el Presidente de la República anunció el proceso de compra para la adquisición de varias aeronaves, vehículos e indumentaria militar para las labores de seguridad en el área limítrofe. Al mismo tiempo, informó que habrá incentivos monetarios para los soldados que laboran en la zona. Todo ello, según sus palabras, para garantizar la integridad y soberanía del territorio dominicano.



Entre los nuevos equipos a ser adquiridos por el Gobierno, considerados por Abinader como los de más importancia desde 1961, se encuentran 6 helicópteros Huey II, 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia y con ello, también se creará un Comando Sur de la Fuerza Aérea, en Barahona.



Según afirmó el Presidente, dicho aprovisionamiento es complementado con la actualización y modernización de los equipos de radio ayuda para la navegación aérea, nueva torre de control y sistema de luces en la Base Aérea de San Isidro.



La compra incluye, asimismo, 21 vehículos blindados de transporte de personal y 4 camiones antimotines para modernizar la flotilla del Ejército de República Dominicana. Los blindados, son la mayor adquisición de ese tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos a partir de 1961, de la marca URO, modelo Vamtac, ST5, con capacidad para transportar 9 efectivos y dotados de armas automáticas para autodefensa.



El mandatario adelantó que las medidas de equipamiento son acompañadas con disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicios a lo largo de la línea fronteriza, como los integrantes de los batallones 10,11, 14 y 16 de Infantería, que a partir del próximo mes recibirán un incentivo extraordinario mensual de RD$3,500 adicionales a su salario y a los beneficios que reciban en la actualidad.



El presidente informó también que a partir del mes de enero todos los soldados que realisten recibirán un incremento salarial de 5 %, válido para fines de retiro y como un reconocimiento a sus años de servicio al país, y en su condición de espina dorsal de la seguridad del país y de las Fuerzas Armadas.



Comunicó, además, la construcción de un nuevo complejo habitacional para alojar de manera digna y cómoda 400 nuevos soldados y la remodelación de la fortaleza Beller, en Dajabón, asiento del Décimo Batallón de Infantería de la 4ta. Brigada del Ejército de República Dominicana, que constará de un nuevo hangar para helicópteros y vehículos blindados, comedor, salón multiusos y otras facilidades adecuadas a este tipo de instalaciones.



Los nuevos helicópteros permitirán cumplir efectivamente tareas como reconocimiento y vigilancia aérea, operaciones tácticas, transporte de personal, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de carga, extinción de fuegos forestales, y entrenamiento.



Las medidas constituyen un énfasis especial del gobierno en su determinación de poner control en la entrada ilegal de inmigrantes, resguardar la zona fronteriza y contribuir a formalizar el comercio para beneficio de ambos países y de manera especial en esta circunstancias de inestabilidad del vecino país.



Durante un encuentro con la prensa desde Dajabón, el mandatario aseguró que el Gobierno hará todo lo posible para que la línea divisoria con el vecino país de Haití esté blindada. Dijo que del lado dominicano no han ocurrido problemas provenientes de Haití y que si ocurriesen, se verán de frente con el Gobierno.

Con énfasis y determinación, el mandatario dejó claro, ante el pedido de otro países de que la República Dominicana ayude a solucionar los problemas de Haití, que está nación colaborará con acciones humanitarias como lo ha hecho hasta ahora. “Es muy peligroso para la integridad dominicana recibir asilo. Eso, de ninguna manera, yo lo permito. La mayor asistencia que le estamos dando a los haitianos es nuestra asistencia diplomática para que proteja a la gente pobre de Haití”, advirtió.



Debe haber un pacto migratorio



Abinader planteó que en los próximos días en el país habrá de impulsarse un pacto migratorio para poner un control en ese sentido. “Porque en este país hay mucha hipocresía”, expresó el mandatario. Dijo que es una tarea pendiente del país endurecer las medidas migratorias, pero que para ello deben sentarse todos los sectores para ponerse de acuerdo.



Apoya secretario ONU sobre fuerzas en Haití



A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el presidente Luis Abinader apoyó el llamado de urgencia formulado por Antonio Guterres, secretario de la Organización de Naciones Unidades (ONU) de desplegar cuanto antes fuerzas especializadas en Haití para hacerle frente a la crisis y al caos que impera en dicha nación. “Apoyamos firmemente el llamado urgente de @antonioguterres de la @ONU_es al despliegue de una fuerza internacional especializada para asistir a la policía haitiana en revertir la crisis humanitaria y de seguridad que sufre ese país. Hay que actuar ya. Haití no puede esperar más”, posteó en horas de la noche de ayer el mandatario luego de agotar la amplia agenda por varios puntos fronterizos coordinando las acciones de protección nacional.