Email it

Excónsul dice Haití se encamina a catástrofe y que bandas son apoyadas por sectores locales e internacionales

Dajabón.- La frontera domínico-haitiana se mantiene tensa, a pesar de que las autoridades dicen que está todo en calma.



Luego del incidente el jueves en el parque industrial Codevi, ubicado en la comunidad haitiana de Juana Méndez en la frontera con Dajabón, el Comandante del Ejército de Republica Dominicana, Mayor General Carlos Ant. Fernández Onofre, desplegó tropas especiales hasta el puente fronterizo que divide con Juana Méndez.



Comandos de Fuerzas especiales, Cimarrones y Policías Militares adicional a los miembros del 10mo. Batallón y Cuarta Brigada de Infantería se apostaron en el lugar, con camiones antimotines, tanquetas de guerra, ametralladoras calibre 50 emplazadas en vehículos todo terreno y patrullas motorizadas, quienes mantienen acordonada toda la franja fronteriza y parte de la ciudad y municipio.



El Comandante General del Ejército dijo que el personal de refuerzo ha sido enviado de acuerdo a la tabla de organización de personal requerid, en estos momentos en Dajabón



Sobre el conflicto ocurrido esta semana en Codevi Carlos Ant. Fernández Onofre, dijo que es un asunto ocurrido en Haití, donde se están evaluando los daños, pero en lo que concierne a República Dominicana se mantiene la seguridad en la franja para evitar que esos acontecimientos lleguen aquí.



Sobre el muro fronterizo, dijo que realizó una supervisión aérea y pudo notar como avanzan los trabajos de la obra para brindar mayor seguridad en la frontera.



Excónsul dice país camina a una catástrofe



El excónsul de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, afirmó que la crisis por la que atraviesa ese país ya está en un camino hacia una catástrofe.



Al participar en una entrevista en el programa Contacto 360, indicó que es una catástrofe la cual lo lleva a un régimen político, cuya llegada al poder fue facilitado por un sector de la comunidad internacional en el año 2011.



“Recuerdan que tuvimos un terremoto en el 2010, y en ese momento como presidente teníamos al difunto René Preval y tuvimos que organizar elecciones porque su mandato estaba terminando y la comunidad internacional participó de manera muy activa en la organización de ese proceso electoral”, dijo en el referido espacio el cual es conducido por Michelle Ortiz Edward Hidalgo y Jenkin Orozco, y se transmite los domingos por En Televisión.



Explicó que al final los resultados de las elecciones fueron cambiados, cosa que lo confirmó, en su momento, el mismo presidente del consejo electoral provisional, en una conferencia en la Universidad Quisqueyana.



“Ya tuvimos un presidente que fue un artista popular, músico (ustedes podrán imaginarse cualquier rapero aquí en República Dominicana que llegara a ser presidente), y eso fue lo que tuvimos en Haití, un accidente en la historia que nunca debió ocurrir, apoyado por un sector muy especialmente por un sector de la comunidad internacional”, dijo.



Paraison lamentó que ese es el régimen que tiene la vecina nación en una tercera versión. “Primero tuvimos a Michelle Martelly, luego a Jovenel Moise (que un año después todavía no se sabe quién lo mandó a matar), y en una tercera versión tenemos a Ariel Henry como primer ministro, quien un año después de acoger el poder no ha podido cumplir con la hoja de ruta que él tenía”.



Esa hoja de ruta, según dijo, consiste en pacificar el país, realizar las elecciones- la cual debió hacerse en tres meses de acuerdo a la Constitución- y la instalación de autoridades legítimas.



El control de las bandas



Aunque precisó que no tienen elementos para decir que las bandas que controlan sectores de Haití son financiadas por sectores externos, afirmó que sí son apoyadas de alguna manera por sectores locales como internacionales.



Paraison indicó que en un momento dado Helene Lalim, la funcionaria de más alto nivel del sistema de las Naciones Unidas en Haití, apoyó la creación de una federación de gangas y se hizo de manera oficial mediante un programa porque el gobierno del fallecido presidente Jovenel Moise en algún momento quiso poner en pie un programa de desarme.



“Ellos entendieron que a través de ese programa sería oportuno tener a todos los jefes de gangas en un mismo espacio para poder controlarlos mejor, pero el resultado fue totalmente lo contrario”, explicó.

Plantea ONU apoye la creación Fuerzas Armadas

El experto en Negociación y Relaciones Internacionales, Nelson Espinal Báez, advirtió que Haití vive una situación muy compleja, que no tiene precedentes, por lo que se impone que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita una resolución a través de la cual disponga una intervención pacificadora para restablecer el orden en la vecina nación. Entrevistado por ta Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, por RNN Canal 27, aseguró que la situación de Haití es caótica y su capital, Puerto Príncipe, está controlado en un 60% por bandas criminales.

EE. UU.

La violencia ha llevado a la embajada de Estados Unidos a aconsejar a sus ciudadanos abandonar Haití.